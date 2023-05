Récent gagnant du prix RTS des lecteurs, A(ni)mal est un roman jeunesse publié aux éditions Slaloms.

Résumé du livre

Avoir 15 ans dans un pays en guerre, être forcé de devenir un homme, se retrouver projeté sur les chemins de la clandestinité, effleurer les limites de l’humanité, apprendre à survivre, s’effacer, oublier…

Puis…

Vivre – à nouveau

Ressentir – encore

Faire confiance – petit à petit

Garder espoir – toujours

Le parcours d’un migrant, des difficultés indicibles de son voyage jusqu’à la résilience.

Mon avis

Miran, un jeune homme de 15 ans contraint de quitter son pays en guerre par sa mère. Cette dernière le contraint d’oublier d’où il vient, comment il s’appelle ou encore sa famille…

Il part seul sur les routes, les routes dangeureuses vers l’Europe, vers Paris, là où il pense (re)trouver un semblant de vie… Le périple sera long, et fort douloureux, mais Miran s’accroche au bonheur qu’il l’attend, malgré vents et tempêtes.

Alors… Je n’étais absolument pas prête pour ce roman. Il m’a tout simplement bouleversée, des premiers mots, au point final. Le récit est merveilleusement bien construit, les chapitres sont courts et s’enchaînent très rapidement.

C’est un sujet très sensible, très » courant » et pourtant très peu abordé dans la littérature. Alors je trouve cela fantastique de retrouver ce sujet, et de se retrouver aux côtés de Miran, qui traverse une étape très difficile, accompagné et bien plus souvent seul.

Chaque mot choisi par Cécile Alix à du sens, j’ai été transportée aux côtés de Miran, j’ai souris, j’ai versé quelques larmes, j’ai été en colère. Je ressors de ce roman avec le coeur compressé, mais bon sang, ce roman était tristement sublime.

C’est un véritable coup de coeur, je vous en conjure: vous avez besoin de lire ce livre. Je ne cesserai de le recommander autour de moi, tant pour un adolescent, que pour un adulte, ce livre convient à tous.