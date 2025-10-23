Buildest est un jeu de type simulation / puzzle développé par le studio indépendant Mayo Games et édité par Sometimes You. Le jeu est disponible en plusieurs langues mais malheureusement pas en français ! Il est disponible sur toutes les plateformes depuis le mois d’octobre 2025 !

Après une catastrophe qui a détruit l’ensemble des bâtiments de la Terre, votre peuple des Architectes décide d’intervenir pour rebâtir tout ça ! Votre rôle sera ainsi de reconstruire la civilisation humaine, bâtiment après bâtiment, époque après époque ! Un vaste et chouette programme sur le papier, mais quand est-il manette en main ?

Un petit tutorial vous fera vite comprendre votre rôle d’architecte. Vous allez devoir assembler des pièces (mur, colonne, toit, …) en rassemblant un ensemble de matériaux qui vous seront visuellement indiqués. La collecte des matériaux fait l’objet d’une sorte de QTE différente pour chaque type et plus ou moins compliquée. A vous de tous les retenir pour optimiser la récolte ! Attention, si vous vous trompez votre bâtiment risque d’être fragile et de s’écrouler !

Ensuite, vos ouvriers assembleront le bâtiment et vous pourrez continuer jusqu’à la fin de la construction ! Un concept plutôt très simple. Il se complexifiera un petit peu au fur et à mesure (ajout de matériaux, de la couleur, …) mais en restant extrêmement accessible.

Chaque niveau vous challengera sur trois critères qui sont facilement atteignables :

Le temps de réalisation

La consommation de ressources

Le taux de bonnes structures

Rassurez-vous, l’or est facilement atteignable et de toute façon les niveaux se débloquent automatiquement dès le précédent terminé !

Si on fait le bilan à ce moment du test, Buildest propose un concept plutôt sympathique mais quand même très répétitif et pas très challengeant. Ca peut suffire pour des sessions de jeu de 15/30 minutes mais pas pour beaucoup plus. Graphiquement le jeu ne propose rien d’extraordinaire (les images parlent d’elles-mêmes) mais la prise en main est très simple et plutôt réactive malgré quelques sauts de caméra plutôt étonnants.

Cependant, plot twist ! Le jeu propose un mode multi-joueur qui vous permettra, à l’instar d’un Overcooked, d’incarner plusieurs architectes et d’ainsi paralléliser les opérations. Pour les rendre plus simples ou beaucoup plus compliquées si la communication n’est pas présente dans le groupe ! Mais, second plot twist, je n’ai pas pu tester ce mode (#pasdamis) donc je n’en dirais pas plus !

Buildest propose un concept assez sympathique mais trop répétitif en solo, même si j’aime bien lancer un ou deux niveaux de temps en temps pour découvrir les différentes constructions aux travers des âges historiques. Le mode multijoueur promet quelques moments plus amusants si vous arrivez à réunir d’autres personnes autour de ce jeu !