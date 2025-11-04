Dead Cells… Voilà un titre que tous les fans de jeux vidéo ET de jeux de société ont ajouté à leur wishlist à la seconde même de son annonce ! Après un premier tirage qui a su séduire le public (et donc une rupture rapide), la très réussie adaptation du célèbre jeu-vidéo est à nouveau disponible sur les étals et nous profitons de l‘occasion pour vous dire tout le bien que nous en pensons !

Dead Cells est donc avant tout un jeu vidéo du type rogue-lite. Et pour commencer par le commencement (c’est toujours mieux), expliquons peut-être aux néophytes ce que ce terme signifie. Un rogue-lite est un jeu dans lequel votre personnage va mourir (beaucoup). Mais haut les cœurs, il va revenir et même mieux, il va revenir un peu plus fort ! Bon, bien sûr, il reviendra à son point de départ (ou presque) mais comme il est un peu plus fort et qu’il connaît un peu mieux le chemin, il va aller un peu plus loin. Un peu plus loin avant de remourir et de re-revenir à nouveau un plus fort, etc.

En jeu vidéo, ça fonctionne très bien et le style a d’ailleurs conquis des hordes de passionnés (le jeu vidéo Dead Cells a recueilli tant les louanges des joueurs que les bonnes notes des critiques). Mais en jeu de société ?

« Tiens, mais ce n’est pas lui qui nous a déjà tués la dernière fois ? »

Eh bien en jeu de société, ça fonctionne très bien aussi ! Ne le cachons pas, au départ, nous étions un peu sceptiques. Bien sûr l’idée était audacieuse et donc emballante mais la peur du côté répétitif nous faisait nous poser des questions. Finalement, nous avons sauté le pas, puis le premier niveau et avant que nous nous en rendions compte, nous enchainions les runs avec une énergie toujours plus débordante !

Les runs, oui m’sieurs-dames, parce que c’est bien de ça qu’il s’agit. Une partie de Dead Cells, c’est avant tout un « run », comprenez une tentative d’évasion depuis le quartier des prisonniers. En chemin, vous allez découvrir des trésors, amasser des cellules et des objets de loot, tuer quelques ennemis et puis vous faire casser la bouche par d’autres. Fin du run. On prend les mêmes et on recommence.

Très clairement, le jeu offre un plaisir ludique assez inédit. Il nous frustre parfois mais jamais au point de nous dégoûter. Au contraire, à chaque mort, nous ne faisons qu’en redemander. Pour tester nos nouvelles cartes acquises, pour tenter d’aller quelques cases plus loin… Bref, un pur régal !

Quand la forme épouse le fond…

Le jeu et ses mécaniques sont donc aussi bien pensés que fidèles à l’univers du jeu vidéo original mais la Team Kaedama (les auteurs) et le Scorpion Masqué (l’éditeur) ont également réalisé un travail colossal sur la forme. La boîte déborde de matériel (que nous ne découvrons qu’au compte-goutte à la faveur de nos runs enfièvrés) et la direction artistique, si elle pourra surprendre ceux qui ne sont pas familiers du jeu-vidéo, est en réalité en parfaite adéquation avec l’univers du jeu.

En conclusion, et même s’il nous a déjà tués un nombre inimaginable de fois, Dead Cells a largement conquis notre table et nos cœur !

Dead Cells, un jeu de Ludovic Maublanc, Corentin Lebrat, Théo Riviere et Antoine Bauza, illustré par Paul Vérité, Robin Lagofun, Laure de Chateaubourg et Naïade, édité par Le Scorpion Masqué.

Nombre de joueurs : 1 à 4

Âge : dès 14 ans

Durée moyenne d’une partie : 30 minutes à une heure

Acheter Dead Cells sur Philibert

Visiter le site du Scorpion masqué