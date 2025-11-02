Il y a quelques années, nous avions droit au magnifique Ghost of Tsushima sur Playstation. Et à part si vous habitiez dans une grotte, vous n’avez pas pu passer à côté de ce titre… ne serait-ce qu’avec les visuels qui ont tourné à peu près partout.

Aujourd’hui, le studio Sucker Punch vient délivrer sa suite Ghost of Yotei avec, espérons-le, la même réussite.

Nouvelle époque, nouvelle épopée

Si vous vous attendiez à retrouver le brave Jin Sakai, vous risquez d’être quelque peu déçu… en effet, 300 ans ont passé et même s’il a un katana, il n’est pas immortel pour autant.

Aussi, vous incarnerez Atsu, une jeune femme de retour d’exil et bien décidée à venger sa famille éliminée par « les Six de Yotei », six renégats japonais.

Ici, nous sommes loin des idéaux d’honneur et de code du samouraï. Tout n’est que haine et désir obsessionnel de vengeance (parfois un peu trop). Il y a un décalage entre le samouraï noble d’une famille reconnue avec la fille modeste d’un forgeron et d’une musicienne. Et c’est plutôt bien retranscrit.

Point d’ennemi extérieur avec les Mongols dans le premier volet mais des ennemis japonais avec les Six qui créent une nouvelle atmosphère autour de Ghost of Yotei. Tout cela soulèvera d’autres questions et une ambiance totalement différente.

Un monde majestueux

Le décor d’Ezo (actuel Hokkaido) impose le respect. La diversité de l’univers est impressionnante : montagnes enneigées, forêts de bambou, villages incendiés, champs brumeux, et bien entendu au centre de tout cela le Mont Yotei !

La direction artistique a mis dans le mille et le cadre est splendide. L’ambiance est renforcée par un sound design et des musiques qui fonctionnent vraiment bien. On a alors un sentiment de voyage et d’immersion dans ce Japon féodal.

De plus le doublage est particulièrement réussi. Tous les éléments sont là pour réaliser un sans-faute.

Le décor est posé.

Une exploration repensée

Sucker Punch a indiqué que la map du jeu était sensiblement identique à celle de Ghost of Tsushima. Cependant, celle-ci me semble pourtant plus petite et surtout pas totalement ouverte.

En effet, vous ne pourrez pas accéder à l’entièreté de la map en une fois. Vous allez choisir lequel des Six de Yotei vous allez poursuivre et sa partie de map se verra alors déverrouillée.

L’éditeur a totalement revu la méthode d’exploration. Dans Tsushima, il était possible de voir que certains objectifs se trouvaient cachés derrière des points d’interrogation, sorte de points d’intérêt.

Dans Ghost of Yotei, cela n’existe plus. La map est totalement vierge ! A vous d’aller explorer et partir à l’aventure pour découvrir les zones intéressantes. Cependant vous n’êtes pas totalement lâché et vous allez trouver un allié hors pair qui n’est autre que… votre longue-vue !

Cet outil assez caractéristique est primordial dans GOY. Elle vous permettra d’observer les alentours pour découvrir, via vibrations de la manette, un objectif tel un camp, une source chaude, un entraînement aux bambous… Dès la découverte avec la longue-vue, l’objectif est directement inscrit sur votre carte et permet d’y revenir par la suite.

Vous allez devoir passer de longues heures dans la découverte d’Ezo afin de débloquer les nombreuses activités si vous souhaitez pouvoir améliorer Atsu. Et il n’y aura aucune aide particulière. L’éditeur a fait le choix de cette exploration forcée dans cet univers magnifique.

Seules les rumeurs et certaines informations fournies par les PNJ vous aiguilleront un peu.

Des combats épiques

Venons-en au nerf de la guerre : les combats !

Là aussi l’éditeur a décidé de modifier le système présent avec Jin Sakai : il n’y a plus de différentes postures de combat. Nous avons à la place une roue des armes. La mécanique reste globalement la même.

Cependant, grosse nouveauté, vous devrez aller débloquer ces armes en vous entraînant auprès de maîtres. Ils vous apprendront alors l’utilisation et la technique de ces nouvelles armes afin de mieux cibler et terrasser vos ennemis !

Contrairement aux postures de combat il n’y a aucune obligation. Vous pouvez très bien décider de passer outre et de continuer avec votre katana mais vous allez très vite galérer pour finir le titre. Mais c’est faisable avec beaucoup d’acharnement ! A vous de voir !

Les combats sont riches et variés. Ils sont très bien réalisés et la chorégraphie est plutôt bien retranscrite. Ainsi Atsu pourra achever ses adversaires de différentes manières et vous aurez moins le sentiment de répétition que l’on a pu ressentir avec son prédécesseur.

Il y a un panel d’armes plus important et plus varié que dans GOT.

Sucker Punch a décidé de nous gâter en ajoutant une petite surprise… Comme une cerise sur le gâteau, lors de vos combats âpres et violents, vous pourrez désarmer votre adversaire ! Et son arme au sol pourra vous servir de projectile mortel que ce soit une lance ou un katana. Attention cependant, de la même manière, vous pourrez aussi être désarmé et il faudra alors foncer sur votre arme pour pouvoir continuer et gagner votre combat… ou compter sur l’arrivée de votre loup !

Le loup votre meilleur ami

Dans Ghost of Yotei, vous allez avoir un allié de taille en la personne d’un loup !

Et ne vous y trompez pas, ce n’est pas un simple PNJ gadget mais bel et bien un acolyte à part entière. Il a d’ailleurs son propre arbre de compétence que vous pouvez faire évoluer.

Il sera capable de devenir une arme quand il sera à proximité de votre combat : si vous attaquez plusieurs assaillants, il pourra s’occuper de l’un d’eux. De même, si vous êtes au sol sans vie et que votre ennemi s’approche pour vous achever, votre loup pourra le stopper au bon moment et ainsi vous permettre de revenir dans le champ de bataille. Son apparition en pleine lutte pourra avoir un effet de peur sur vos adversaires.

Personnellement, lors de certains combats, j’utilisais une bouteille de saké vide que j’envoyais sur un bandit avec bouclier pour le déstabiliser et dans la foulée mon loup le finissait.

Il est donc primordial de bien prendre soin de ce camarade de choix et de le faire évoluer suivant vos besoins. Celui-ci sera le plus proche compagnon de votre meute (constituée des différents personnages alliés pendant votre partie).

Une immersion totale

L’éditeur a voulu que le joueur soit pleinement intégré dans le jeu. Il a voulu que nous soyons immergés dans cet univers au maximum et outre, les musiques, l’ambiance et la beauté des visuels, la manette y est pour beaucoup.

En effet, l’utilisation des sons via le haut-parleur de celle-ci rend l’univers plus vivant. Mais ce n’est pas tout ! Les vibrations permettent une immersion renforcée. C’est notamment le cas lors d’attaques ou lorsque vous approchez d’un point d’intérêt avec votre longue-vue.

Le pavé tactile est également utilisé de manière intelligente. Comme dans Tsushima, il vous permettra d’accéder directement à votre carte mais contrairement à pas mal d’autres jeux, il aura une autre utilité. Vous en aurez besoin pour certaines activités comme jouer de la musique avec votre Shamisen… et ce n’est pas facile ! En parallèle, les PNJ que vous croiserez ajouteront leur petite touche lorsqu’au moment de vous croiser vous entendrez chuchoter « c’est elle l’Onryo qui a tué deux des Six » !

Des nouveautés et des crispations

Les anciens, qui ont eu l’occasion de faire Ghost of Tsushima, ne seront pas perdus et retrouveront pas mal de similitudes dans ce nouvel opus : les entraînements au bambou, les sources chaudes, le système d’objectif guidé par le vent…

On retrouve également le passage au noir et blanc qui appuie ce sentiment d’authenticité du Japon d’antan.

Et à cela il faudra ajouter quelques nouveautés… Heureusement me direz-vous !

Tout d’abord il faut noter la présence des feux de camp. Vous pouvez à loisir installer votre campement où vous le souhaitez sur la carte. Pour cela il faudra arriver à allumer un peu en utilisant un savant mélange de pad tactile et de gâchettes arrière.

Votre feu brillera et sera, en plus d’être le point de retour sur la carte si vous en avez besoin, l’endroit où vous pourrez vous reposer pour charger votre vie et votre acuité.

Vous pourrez aussi faire griller des aliments pour vous donner un bonus momentané. Là encore, les vibrations de la manette et la gestion gyroscopique de celle-ci vous aideront à ne pas faire brûler votre nourriture.

Comme chacun le sait, le nerf de la guerre c’est l’argent. Et bien, Ghost of Yotei n’y déroge pas ! Ainsi, si vous avez besoin de sous, il suffira d’aller vers le tableau des personnes recherchées. Vous allez devenir chasseuse de primes. A chaque affiche que vous accepterez il y aura une prime correspondante et un indice pour mieux cibler le coin à explorer pour trouver le renégat à arrêter.

« Avec cette affiche vous êtes capables de me reconnaitre au premier coup d’œil !«

Sur votre map vous allez avoir en bas à gauche des petites affichettes et cartes en bois qui vont vous permettre de naviguer entre les différentes personnes à rechercher ou les autres objectifs. C’est assez pratique et plutôt esthétique.

Autre nouveauté : l’apparition d’un cartographe. Atsu pourra alors acheter des morceaux de carte à ce personnage pour compléter votre univers. Il faudra alors placer le morceau de carte sur votre carte globale. Seul hic cela se joue parfois au millimètre et c’est assez frustrant…

Au rayon des autres crispations, on retrouve certains points noirs de Ghost of Tsushima qui n’ont pas été corrigés : les phases d’escalade qui sont identiques avec les mêmes défauts, les bugs énervant de collision avec des corps qui passent sous une caisse et le loot est donc devenu inaccessible, … sans oublier la gestion toujours chaotique de la caméra ! C’est vraiment dommage de n’avoir pas réussi à revoir ce point prépondérant de la caméra. Le ciblage de l’ennemi que l’on veut attaquer est du coup d’autant plus compliqué et aléatoire. Lors de combat de boss, si vous êtes désarmé c’est mission impossible vu que la caméra est focalisée sur le boss, vous allez devoir partir à la recherche de votre arme au feeling…

Verdict Mitigé

Au final, pour moi, ce Ghost of Yotei est une évolution et non une révolution. Je trouve que ce nouvel opus est moins impactant que l’arrivée de Tsushima à l’époque. Visuellement, le jeu est magnifique et l’ambiance est poétique. Rien à dire de ce côté-là c’est un sans-faute.

La prise en compte totale de la manette avec le pavé tactile allié aux temps de chargement très courts voire inexistants est également positive.

D’un autre côté j’ai plus de mal à me passionner pour Atsu. Son histoire est plus simple et plus lisible que celle de Jin Sakai, et même s’il y a beaucoup plus d’émotion autour de notre héroïne, je trouve le scénario un peu léger. Il ne reste qu’une histoire vengeance très similaire à Kill Bill avec une héroïne sans pitié qui mène sa vendetta sanguinolente autour d’une liste de 6 noms à éradiquer : les Six de Yotei.

Surtout qu’il n’y a pas de round d’observation : dès le début du jeu, on se retrouve à se battre contre le premier des Six et ce combat contre le Serpent est trop abrupt ou rapide à mon sens. Sucker Punch a pris le parti de lancer le joueur directement dans le bain avec ce combat rapide mais je trouve que l’entrée en matière est trop sèche. Surtout quand on voit le chemin à parcourir pour avoir à affronter les autres protagonistes de cette bande de renégats.

Quoi qu’il en soit Ghost of Yotei est globalement réussi avec des combats plus durs et exigeants que dans Tsushima. Les flash-back permettent de comprendre le cheminement d’Atsu même si parfois je trouve que ça casse un peu le rythme. Les quêtes secondaires sont variées et plus abouties que dans GOT. Et pour les plus nostalgiques de Sakaï, un petit clin d’œil lui sera fait dans une quête…

Au final, ce jeu mérite clairement le détour, et même s’il est globalement aussi long que son prédécesseur (environ 25h pour l’histoire principale et 60h pour l’ensemble des quêtes), il me laisse un peu sur ma faim par rapport à Ghost of Tsushima.

A bientôt pour de nouveaux tests

Jibé