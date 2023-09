Connaissez-vous les bienfaits de l’argile ? Elles sont de différentes couleurs : rouge, blanche, rose, jaune ou ghassoul ; chacune ayant des vertus différentes que ce soit pour le visage, les cheveux ou le corps. La marque 100% Made In France Argiletz propose justement des produits nomades composés uniquement de deux ingrédients naturels que vous pourrez emporter partout avec vous grâce à son format optimisé. De quoi vous laisser tenter et vous laisser séduire par son petit prix de 2.75€. Découvrons cette marque et ses produits de plus près.

Une histoire familiale qui dure depuis 1953

Ce n’est pas sans difficulté que cette marque se développe, et ce depuis l’année 1953. Née dans le Jura, la passion de l’argile est transmise dans une famille désireuse de mettre en lumière ses bienfaits et la faire connaitre dans le monde entier. Ils ont commencé petit et c’est aujourd’hui dans une entreprise familiale française que tout se passe. Les secrets de fabrication y sont bien gardés, toutes les argiles utilisées sont françaises, sauf le ghassoul provenant du Maroc et un procédé de séchage unique et naturel est utilisé, par le soleil tout simplement permettant de conserver tous les actifs de l’argile sans l’abîmer. Également écologique car il n’y a aucun rejet de CO2 dans la nature !

Justement, passons aux valeurs de cette marque qui garantit qualité, innovation et éco-responsabilité. Nous avons énoncé le séchage au soleil mais les composants en eux-mêmes sont déjà gages de respect de l’environnement et de l’Homme avec des produits 100% biodégradables, sans conservateur, sans colorant, sans ionisation et sans irradiation. Dotés de la certification AFNOR ISO 9001 prouvant une fabrication dans le respect des Bonnes Pratiques de Fabrications, ces références ne sont pas soumises à de procédés chimiques. La liste n’est pas exhaustive avec un engagement auprès d’associations, des conditionnements et conceptions françaises 100% françaises avec des actions réduisant l’impact écologique avec du recyclage ou avec des fournisseurs locaux par exemple.

Une utilisation multiple pour des résultats probants

Pour une bonne mine, rien de mieux que de l’argile ! Quant aux cheveux, ils en ressortiront nourris en profondeur. Enfin pour le corps, l’agile permet un bien-être musculaire et articulaire. Elle nettoie, revitalise, purifie.

Découvrons les cinq petits tubes de 30G parfaits pour une utilisation nomade hebdomadaire. 10 petites minutes d’attente après application, ne laissez pas sécher l’argile, humidifiez et rincez. L’argile blanche tout d’abord pour des peaux fatiguées et ternes. Redonnez de l’éclat à votre visage en un rien de temps. L’argile jaune quant à elle est dédiée aux peaux mixtes a un effet détox car riche en oligo-éléments et en minéraux. S’ensuit l’argile rose pour les peaux sensibles et réactives pour un effet émollient. Douceur et délicatesse sont au rendez-vous. L’argile rouge illumine les peaux desséchées. Enfin, l’argile verte purifie, nettoie et s’adapte aux peaux mixtes à grasses en éliminant les excès de sébum. Ce qu’on apprécie c’est la variété des produits qui correspond à chaque fois à un autre besoin. Tout le monde peut s’y retrouver ! L’application est facile, l’utilisation est rapide et le petit format est bien pratique. On adhère.

Outre ces petits tubes nomades, Argiletz propose une large gamme de produits tant pour le visage, le corps, les cheveux ou même pour la maison selon le type de besoin, d’usage, de peau ou de cheveux. Pourquoi pas les tester, ces produits pourraient tout à fait se retrouver prochainement sous votre sapin !