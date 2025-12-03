Pendant longtemps, je suis complètement passé à côté de la van life, de l’esprit aventurier qui va avec, et de manière beaucoup plus large, j’ai complètement été aveugle à tout ce que le camping avait à offrir. J’avais peur d’un certain manque de confort, peur du manque de certaines choses au quotidien. Et récemment, ma femme, qui a toujours connu le camping entre amis ou en famille, m’y a initié. Et j’ai aimé. Mieux, j’ai adoré, et ça m’a permis de me reconnecter à l’essentiel de temps à autres. En ôtant le superflu, on peut alors profiter de grands et beaux moments d’aventure et de partage.

On a donc décidé depuis cet été de s’équiper comme il se doit, histoire que ce retour « à l’essentiel » ne se fasse toutefois pas au détriment de mon vieux dos délicat par exemple, et qu’on puisse avoir la meilleure expérience outdoor possible. C’est précisément pendant cette période où on regardait un peu les différentes choses disponibles qu’on a eu la chance d’être contactés par la marque TentBox, qui nous a proposé de découvrir ses produits. L’occasion rêvée de pousser l’expérience au niveau supérieur.

TentBox, qu’est-ce que c’est ?

Quand on s’intéresse un peu à l’univers du camping et de la van-life, difficile de passer à côté de TentBox. La marque britannique, fondée en 2016 par les frères Ollie et Neill Shurville, s’est fait une place en proposant des tentes de toit simples à installer, pensées pour s’adapter à presque toutes les voitures, et est désormais n°1 au Royaume-Uni. L’idée est de rendre ce mode de voyage plus accessible, sans obliger à investir dans un van aménagé ou à repenser complètement son véhicule. Le communiqué de presse rappelle d’ailleurs cette volonté de démocratiser la pratique en transformant n’importe quelle voiture en petite base d’aventure.

Pour son arrivée en France, TentBox s’appuie sur une communauté déjà solide : plus de 70 000 utilisateurs à travers le monde, que la marque surnomme les “TentBoxers”. Une communauté active, avec ses rassemblements et ses partages d’expériences, qui témoigne surtout d’un engouement croissant pour ce type d’équipement. Ollie Shurville explique d’ailleurs que le marché français représente une suite logique pour la marque, évoquant la “culture outdoor particulièrement forte” du pays et une volonté de faciliter l’accès à la nature sur de courtes ou longues périodes.

Ce qui distingue TentBox, au-delà du concept, c’est sa manière d’aborder le voyage. Ollie insiste sur le fait que la tente de toit n’est pas seulement un produit, mais une façon différente de partir en escapade, plus spontanée, plus simple aussi. On reste évidemment loin de l’expérience d’un van tout équipé, mais l’approche séduit : se poser où l’on peut, profiter de la hauteur pour dormir au sec, et éviter le rituel complet du montage/démontage d’une tente classique.

Côté modèles, TentBox propose notamment trois gammes principales (Lite, Classic et Cargo), avec des approches différentes selon la place, l’ouverture et le budget. La marque se distingue aussi par une logistique bien rodée avec des expéditions depuis les Pays-Bas, un délai annoncé de trois à sept jours, et une garantie de cinq ans — un point non négligeable dans un secteur où les produits sont soumis à des conditions météo parfois rudes.

Concrètement, leurs produits, ça vaut quoi ?

TentBox revendique également 500 000 abonnés sur ses réseaux sociaux et une note de 4,8/5 sur Trustpilot, basée sur plus de 3 000 avis. Ce sont des chiffres intéressants, qui témoignent d’une bonne réception des produits, même s’ils méritent évidemment d’être confrontés à un test terrain plus poussé pour en mesurer les limites et la vraie praticité au quotidien.

La marque a eu la gentillesse de nous faire parvenir pas mal d’équipement, et notamment l’incroyable TentBox Lite XL, qui a une capacité de 4 personnes. On a reçu ça et quelques accessoires un peu tardivement cette année, ce qui fait qu’on n’a pas eu le temps de tester en conditions réelles le produit pour le moment, mais on vous proposera dès le printemps un grand article de test sur le sujet.

Et vous, le camping version “toit de voiture”, vous avez déjà tenté ? TentBox vous intrigue ou pas du tout ? Racontez-nous en commentaires, on adore vous lire !