Test effectué à partir d’une clef fournie par l’éditeur.

Sorti il y a quatre ans, Tormented Souls était la promesse de revenir aux racines du survival horror; Caméras fixées à des angles prédéfinis, la maniabilité du personnage est similaire à celle d’un tank, inventaire et ressources limités forçant le joueur à bien faire attention à ce qu’il prend avec lui… il y avait effectivement de quoi ravir les fans et les nostalgiques et ces derniers ont répondus présent. Tormented Souls II arrive 4 ans plus tard, passant après deux autres mastodontes du survival horror indé (SIGNALIS et Crow Country). Arrive-t-il à corriger les défauts de son grand frère et à apporter quelque chose de frais et d’unique ?

Après avoir déjouée les plans de son grand-père dans l’opus précédent, Caroline part pour un couvent au Chili avec sa petite sœur Anna afin de trouver un remède aux transes de cette dernière. Une fois arrivées sur place et accueillies sur place par la mère supérieure, les deux sœurs se reposent mais à son réveil, Caroline voit que Anna a disparue. Elle comprend rapidement que ce couvent n’est pas aussi paisible qu’il n’y paraît et va devoir sauver sauver des griffes des nonnes invocatrices de démons.

20 minutes de cinématiques plus tard (pour les trop longs temps de chargements entre chacune d’elles), le jeu commence vraiment et on entre en territoire connu. Si le scénario ne mettait pas la puce à l’oreille, les contrôles vous rappelleront qu’on est dans un pur hommage aux classiques du genre. Il nous faudra d’abord trouver un briquet pour pouvoir avancer dans les ténèbres (parce que visiblement, on a peur du noir au point que ça nous tue) et là, on peut commencer à explorer.

On croirait voir Deadly Premonition parfois.

Encore une fois, aucune surprise pour le déroulement de la partie: on va devoir fouiller le couvent de fond en comble, trouver des objets-clé pour ouvrir des portes qu’on ne pouvait pas ouvrir auparavant, résoudre des énigmes… un point frustrant vient en revanche des phases de combat. S’il n’est pas rare de se retrouver coincé par une petite foule de monstres, il y avait toujours un moyen de passer outre sans avoir à gaspiller nos précieuses munitions ou sans se faire blesser (comme attirer un zombie dans une direction avant de le piéger en allant ailleurs). Ce n’est pas le cas ici. Quel que soit l’habile subterfuge que vous mettez en place, vous vous ferez quand même avoir. Et même en fonçant dans le tas, c’est pénible, car votre arme est beaucoup trop lente, laissant donc le temps à ces messieurs de venir vous faire un poutou mortel. Mention spécial à ce monstre araignée, le stalker du jeu, qui est beaucoup plus rapide que vous et fait beaucoup plus mal que le monstre lambda, ce qui donne tout-à-fait envie de continuer à jouer.

Votre pire cauchemar en une image.

Pour ce qui est de la partie audio, rien de bien folichon. La BO est généralement atmosphérique à part pour les phases « angoissantes » ponctuées des typiques violons stridents que tout jeu d’horreur indé se doit d’avoir. Les bruits de portes qui grincent et de bruits de pas dans les ténèbres renforcent la paranoïa mais n’aboutissent jamais à rien. Enfin, les prestations (anglophones) sont correctes sans casser trois pattes à un canard.

La partie graphique est à peu près dans le même gabarit à ceci près que les décors sont très beaux et rappellent le remake de Resident Evil sortit 23 ans auparavant, sauf qu’ici, ils ne sont pas pré-rendus. Tormented Souls II se permet souvent de faire des jeux de clair-obscur (non, pas le jeu) où on sent clairement que c’est là où la plupart du budget est passé. On regrettera que les animations des personnages (notamment les visages) soient assez approximatifs rappelant presque le premier Dead Rising (un autre hommage assumé ?).

Avouons-le: c’est de toute beauté.

Si certains crient (pour la centième fois) au retour du survival-horror pur et dur, d’autres, comme moi, se lasseront rapidement du jeu qui ne propose malheureusement rien de vraiment frais dans cette formule. Si vous avez aimé le premier jeu, vous aimerez sûrement celui-ci mais il ne faudra pas s’attendre au jeu d’horreur de l’année.

Tout comme le premier jeu, Tormented Souls II ne réinvente pas la roue et semble même se perdre dans les clichés du genre. Si vous cherchez un bon survival horror à l’ancienne, il y a de bien meilleures options que cet énième plat bien trop réchauffé.

Tormented Souls II est disponible sur PlayStation 5, consoles Xbox Series, ainsi que Steam et GOG pour PC. Tormented Souls est disponible sur consoles Playstation, Xbox, Nintendo Switch ainsi que Steam et GOG pour PC.