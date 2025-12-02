Après Croc-Blanc (dont on vous parlait récemment ici : lire notre critique de Croc-Blanc), l’Hermenier remet le couvert en adaptant un nouveau monument de la littérature américaine : Tom Sawyer. Pour ce premier tome intitulé Un parfum d’aventure, il s’entoure cette fois de Djet et Johan Corgié à l’illustration, pour une BD qui sent bon l’enfance, la liberté et les bêtises qu’on faisait quand on avait dix ans et pas trop de limites.

Pour beaucoup d’entre nous, Tom Sawyer n’est pas seulement un classique de Mark Twain. C’est d’abord un souvenir de dessin animé, celui qui passait le matin avant de partir à l’école, avec sa petite chanson culte — « Tom Sawyeeeer, c’est l’Amérique… ». Rien que d’ouvrir cette BD, c’est déjà un petit voyage temporel. On y retrouve tout ce qui faisait le charme de cette figure un peu à part : un gamin libre, débrouillard, attachant, pas vraiment taillé pour suivre les règles, et toujours prêt à inventer une nouvelle escapade.

Une adaptation dynamique mais un style graphique parfois clivant

Soyons honnêtes : le style graphique de cet album risque de diviser. Personnellement, je n’en suis pas particulièrement fan dans sa globalité. Certaines pages manquent un peu de finesse ou d’unité, et la direction artistique peut surprendre quand on connaît d’autres travaux de Djet. Mais – et c’est important – certaines planches sont absolument sublimes. On sent une vraie envie de capturer la lumière du Mississippi, la chaleur des après-midi d’été, les atmosphères moites et dorées qui donnent envie de plonger directement dans l’histoire. Par moments, c’est franchement magnifique.

L’écriture de l’Hermenier fonctionne bien, avec un rythme fluide et une intrigue qui se lit toute seule. Rien de révolutionnaire, mais une adaptation fidèle, efficace, et qui parvient à transmettre l’esprit espiègle de Tom. On suit ses manigances, ses petites filouteries, ses envies de découvrir le monde sans jamais trop se soucier des conséquences. Le tout donne un sentiment très agréable de retour en enfance, comme si on retrouvait un vieux copain qu’on n’avait pas vu depuis longtemps.

Cette adaptation de Tom Sawyer – Tome 1 : Un parfum d’aventure n’est peut-être pas la plus homogène visuellement, mais elle a un charme certain. Elle rappelle des souvenirs, elle respire la liberté, et elle donne envie de replonger dans les aventures de ce gamin indomptable qui a marqué des générations entières.