Dream Garden – Un havre de paix zen (presque) parfait

Un jardin est un ami que l’on peut visiter à tout moment.

Dès le lancement de Dream Garden, on est immédiatement séduit par son esthétique épurée et son ambiance chill qui invite à la créativité. Ce simulateur de création de jardins zen d’inspiration japonaise tient sa promesse principale : offrir un espace de détente où laisser libre cours à son imagination.

Un contenu riche mais mystérieux

Le catalogue d’objets, de plantes et de décorations est plutôt bien fourni et qualitatif. La possibilité de passer d’un grand jardin extérieur à un petit jardin zen de bureau est une trouvaille absolument charmante qui ajoute une belle variété aux créations possibles. On sent le potentiel énorme du jeu, et on espère que de futurs ajouts viendront enrichir encore davantage ce catalogue avec de nouveaux objets, skins et paysages.

Une prise en main perfectible

Le principal point noir reste la prise en main. Rien n’est vraiment explicite dans les commandes, et le manque cruel d’explications sur les outils et les items nous oblige à tester quasiment tout un par un. (quelqu’un a dit tooltip ?) . C’est paradoxal pour un jeu qui promet justement de nous détendre : on se retrouve à se casser la tête sur des choses qui devraient être intuitives. Un tutoriel plus détaillé ou des infobulles descriptives auraient grandement amélioré l’expérience.

L’ambiance zen… (au début.)

L’atmosphère « japonisante » est parfaitement rendue et on se sent rapidement transporté dans un univers apaisant. Malheureusement, la musique, bien que jolie au début, peut rapidement devenir répétitive et, paradoxalement, taper sur les nerfs. À une époque où les playlists « zen » inondent nos YouTube et autres Spotify, l’impossibilité de la changer ou de créer sa propre playlist est frustrante. Un mode avec plusieurs choix musicaux aurait été plus que bienvenu.

Verdict

Malgré ses défauts d’ergonomie, Dream Garden reste une expérience relaxante et créative que je recommande aux amateurs de jeux zen. Si vous avez la patience nécessaire (si ce n’est pas le cas, pourquoi diable avoir pris ce jeu !??) et avec quelques mises à jour pour améliorer la clarté des commandes et enrichir les options audio, ce jardin pourrait véritablement devenir paradisiaque.

Les 3 raisons de NE PAS jouer à Dream Garden