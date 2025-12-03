Novembre rime avec quoi ? Pulls oversize, marathons Netflix, mais aussi… Le retour annuel de Let’s Sing ! Développé par Voxler et édité par Plaion, le roi du karaoké virtuel est de retour, prêt à squatter votre PS5, Xbox Series ou Nintendo Switch pour les fêtes.

Let’s Sing 2026 débarque donc pile à temps pour sauver vos soirées entre amis et transformer votre salon en scène de Star Academy. Mais cette édition 2026 mérite-t-elle vraiment qu’on sorte les micros du placard ? Réponse en chanson.

Quelles nouveautés en 2026 ?

Soyons honnêtes : Let’s Sing 2026 ne révolutionne pas la franchise. Si vous espériez un chamboulement total, vous risquez d’être déçu. Le jeu mise plutôt sur une stratégie de consolidation avec quelques ajustements bienvenus.

La principale nouveauté concerne l’interface, entièrement remaniée avec des tons roses et violets dynamiques. L’organisation en blocs facilite la navigation, et les chansons peuvent désormais être triées par genre, langue ou ordre alphabétique. Les habitués de Spotify apprécieront la possibilité de créer leurs propres playlists pour retrouver facilement leurs titres favoris.

Pendant les performances, les refrains – qui rapportent le plus de points – sont clairement mis en valeur grâce à une surbrillance renforcée.

D’ailleurs, si c’est votre premier Let’s Sing, passez par « The Tube », cette fonctionnalité qui aide les débutants à trouver la bonne tonalité sans frustration. Le jeu reste volontairement non punitif pour éviter que vous ne jetiez votre micro après une fausse note catastrophique.​

Concernant, les modes de jeux, les quatre principaux font leur retour :

le Mode Classique (jusqu’à 4 joueurs)

le Mode Feat pour chanter en duo ou en collaboration

le Mode Carrière où vous incarnez une star montante

le Let’s Sing Fest pour affronter d’autres joueurs en ligne.

Une ligne de progression apparaît dorénavant en bas de l’écran lors des parties multijoueurs, permettant de suivre votre position par rapport aux adversaires.​

Concernant, l’application gratuite Let’s Sing Companion transforme n’importe quel smartphone en micro fonctionnel, avec une connexion stable et une reconnaissance vocale fiable. Les anciens micros restent compatibles, vous évitant de racheter du matériel à chaque édition. Le jeu récupère même automatiquement votre avatar de l’édition 2025 au premier lancement.

Quelle tracklist pour Let’s Sing 2026 ?

La playlist de base comprend 40 titres mêlant hits français et internationaux, et cette année, on a senti une certaine influence de la Star Academy / NRJ Music Awards avec du Helena, Santa (qui était l’hymne de 2024 de la Star Academy), Charlotte Cardin (marraine de la promo 2025 avec Ed Sheeran) ou encore Pierre Garnier.

Qui plus est, ces 40 nouveaux morceaux à écorcher devant vos proches ont leurs clips officiels inclus pour maximiser l’immersion !

Voici la liste complète:

AURORA – Runaway

Aliocha Schneider – Ensemble

Alphaville – Forever Young

Aya Nakamura – Copines

Benson Boone – Slow It Down

Bigflo & Oli – Dommage

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

Bon Entendeur vs Isabelle Pierre – Le Temps Est Bon

Carbonne – Imagine

Charlotte Cardin – Feel Good

Chappell Roan – HOT TO GO!

Christine and the Queens – Christine

Dasha – Austin

David Guetta & OneRepublic – I Don’t Wanna Wait

Dr. Yaro – Minimum ça

Ed Sheeran feat. Lil Baby – 2step

Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry

Helena – Summer Body

Imagine Dragons – Sharks

Jean-Jacques Goldman – Quand la musique est bonne

Juliette Armanet – À la folie

Lola Young – Messy

Louane – La pluie

Michel Delpech – Le chasseur (Les oies sauvages)

Mitski – My Love Mine All Mine

Nicki Minaj – Starchips

P!nk – Never Gonna Not Dance Again

Pierre Garmier – Ceux qu’on était

Rita Ora – Anywhere

Robbie Williams – Feel

Renaud – Mistral gagnant

SANTA – Recommence-moi

Selena Gomez & The Scene – Single Soon

Soprano – Mon précieux

Sting – Englishman in New York

Teddy Swims – Bad Dreams

THEODORT – Wayeh

Timbaland, Katy Perry – If We Ever Meet Again

Twenty One Pilots – Stressed Out

Vaiana : La Légende du bout du monde – Pour les hommes

Et si vous souhaitez aller loin, le Pass VIP débloque plus de 180 chansons supplémentaires avec des incontournables comme Le Chemin de Kyo ou des titres de Renan Luce, Raphaël et Mika.

Les tarifs sont de 3,99€ par mois, 9,99€ pour trois mois ou 24,99€ par an. Bonne nouvelle : l’abonnement est transversal et fonctionne aussi sur les éditions 2024 et 2025. La version physique inclut un mois gratuit de Pass VIP.

Verdict : on en pense quoi de Let’s Sing 2026 ?

Let’s Sing 2026, c’est un peu comme retrouver un vieil ami chaque année : on sait exactement à quoi s’attendre, et c’est précisément ce qui fait son charme . Voxler ne cherche pas à révolutionner sa formule, et à une époque où tant de franchises se perdent en voulant se réinventer, cette stabilité a quelque chose de rassurant.

Ce qui fonctionne toujours aussi bien, c’est que le jeu excelle dans ce qu’il fait de mieux : transformer n’importe quel salon en scène de karaoké conviviale. La tracklist de 40 titres mêle intelligemment les générations, de Jean-Jacques Goldman à Billie Eilish, pour que tout le monde trouve son bonheur. L’interface entièrement repensée avec ses tons roses et violets dynamiques améliore nettement le confort visuel et la navigation. L’application smartphone reste une solution pratique et étonnamment fiable pour ceux qui ne veulent pas investir dans des micros, et la compatibilité avec les accessoires des éditions précédentes évite de repasser systématiquement à la caisse.

Mais parmi les bémols, le modèle économique reste tout de même un point de friction. Les 40 chansons de base s’épuisent vite selon vos goûts, et le Pass VIP (3,99€/mois ou 24,99€/an) devient quasi indispensable pour profiter pleinement de l’expérience avec ses 180 titres supplémentaires.

L’abandon des versions PS4 et Xbox One surprend pour un jeu aussi peu gourmand en ressources. Et si vous possédez déjà Let’s Sing 2025, les nouveautés sont trop minces pour justifier un nouvel achat : pas de nouveau mode de jeu, pas de salon privé en ligne, et des avatars toujours un peu datés.

Le mot de la fin

Let’s Sing 2026 n’est pas là pour surprendre, mais pour rassembler. C’est le compagnon idéal de vos soirées de fin d’année que ce soit entre amis ou en famille. Si vous n’avez jamais possédé de Let’s Sing, alors c’est le moment parfait pour craquer pour votre expérience ultime de karaoké et faire de vous la star que vous n’avez jamais été ! Si vous avez déjà l’édition 2024 ou 2025, la question mérite réflexion : la nouvelle playlist justifie-t-elle les 40€ ? À vous de voir si votre répertoire a besoin d’un rafraîchissement.