Il n’y a pas si longtemps, Don’t Panic Games nous avait confié le rôle d’une Final Girl certes badass mais quand même dénuée d’armes face au macabre Hans le boucher. Voilà que l’éditeur change complètement son (gros) fusil d’épaule en nous glissant cette fois dans la peau (et donc sous les muscles saillants) des plus gros cracks du cinéma d’action des années 80’ et 90’. Bienvenue dans la Badass Force !

Cette fois, c’est la bonne ! Vous le sentez, tous les éléments sont réunis pour que votre carrière de réalisateur médiocre décolle enfin. Votre plateau dégueule d’anciennes stars défraichies et aux muscles huilés, des figurants déboussolés fouillent le studio à la recherche d’un buffet que vous avez refusé de payer et vous tenez entre les mains un (trop) fin scénario où pullulent des punchlines douteuses mais capables de devenir culte ! C’est sûr, les Razzie Awards sont enfin à portée de mains. Sauf que votre assistante (qui est aussi votre mère) vient vous informer que d’autres réalisateurs sont sur le même genre de projets. Va-t-on assister à une guerre des navets ?

« Je mets les pieds où je veux Little John, et c’est souvent dans la gueule » – Colonel James Braddock (Chuck Norris), Portés Disparus 3

N’y allons pas par quatre chemins, Badass Force est un jeu de shoot ‘em up sur table gonflé aux stéroïdes. Chaque joueur y détient une brochette de stars de films d’action des années 80’ et 90’ et pas n’importe lesquels puisqu’au casting, on retrouve Swhwarzi, Jean-Claude Van Damme, Sigourney Weaver, Sylvester Stallone, Steven Seagal, Bruce Willis, Linda Hamilton (aka Sarah Connor pour ceux qui ne la remettent pas) et bien sûr, l’incontournable Chuck Norris.

Pour faire simple, chaque joueur va choisir secrètement un personnage et aussi disposer d’une arme du type de celles qu’on aime voir à l’écran mais un peu moins dans son salon : un lance-flammes, un fusil à pompe, une grenade, … Le but, charger son arme patiemment puis l’utiliser pour envoyer ad patres les badass adverses ! Et c’est tout ? Non, parce qu’il sera aussi possible de déclarer son personnage secret pour déclencher son pouvoir (bluff encouragé), de prendre des risques en choisissant d’aller à l’armurerie (quitte à en faire peut-être profiter ses voisins) voire de changer d’arme en pleine scène d’action (quel acteur n’a jamais profité d’une intense fusillade pour ramasser un plus gros flingue qui traînait négligemment sur le sol ?). L’objectif final : grimper sur le badassomètre pour enfin définir qui est le plus badass des badass (sans devoir en passer par une trilogie comme Expendables)…

« Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec ta biiiiiiiipppp dans un Tupperware » – Matt Hunter (Chuck Norris), Invasion USA

Vous l’avez compris, Badass Force sent bon les gros flingues et la testostérone. Il est un petit jeu survitaminé qui remplit parfaitement sa mission : vous donner l’opportunité de vous tirer dans les pattes (ou mieux, dans les genoux) à grands renforts de punchlines hasardeuses. C’est brutal, c’est jouissif, c’est exactement ce qu’il nous fallait après une grosse journée de boulot !

A noter qu’il existe une autre édition de Badassforce : l’édition DVD (la boîte dont nous parlons est l’édition VHS). Les règles sont strictement identiques mais l’arsenal et le casting changent. L’édition DVD, logiquement plus moderne, vous donnera l’occasion de vous taper dessus avec The Rock, Uma Thurman, Charlize Theron, Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Keanu Reeves, Michelle Rodriguez et Kurt Russel. Comment ? Eh bien avec un magnum, un minigun ou encore une bonne vieille mitraillette…

Badass Force, un jeu de Ghislain Masson, illustré par Evgeny Yurichev et édité par Don’t Panic Games.

Nombre de joueurs : 3 à 7

Âge : dès 14 ans

Durée moyenne d’une partie : 30 à 45 minutes

Acheter Badass Force – édition VHS sur Philibert

Acheter Badass Force – édition DVD sur Philibert

Visiter le site de Don’t Panic Games