Il y a des achats de rentrée plus enthousiasmants que d’autres. Le nouveau sac à dos, la jolie trousse ou les cahiers encore parfaitement propres ont leur petit charme. La calculatrice, elle, fait généralement davantage partie de la catégorie « il en faut une, donc allons-y ». Avec sa fx-92+ Collège et sa petite SL-310YC, Casio essaie pourtant d’apporter un peu de fraîcheur à cet incontournable de septembre.

Nous avons eu entre les mains deux modèles qui ne jouent clairement pas dans la même cour. D’un côté, la fx-92+ Collège, une calculatrice scientifique pensée spécifiquement pour accompagner les élèves au collège. De l’autre, la SL-310YC, beaucoup plus simple, destinée aux calculs du quotidien. Mais toutes les deux partagent une approche assez similaire : des couleurs douces, un design épuré et une prise en main particulièrement agréable.

La fx-92+ Collège, prête à retourner en classe

Avec son coloris vert très clair, la fx-92+ Collège change agréablement des calculatrices scientifiques sombres et austères que l’on a longtemps glissées dans nos cartables. Ce choix esthétique a aussi une fonction assez pragmatique : Casio explique avoir volontairement donné à son modèle français une apparence facilement identifiable, notamment pour éviter de se tromper de référence au moment de l’achat.

En main, la première impression est bonne. La calculatrice est légère, les boutons offrent un toucher agréable et l’ensemble paraît moins intimidant que certaines calculatrices scientifiques bardées de fonctions jusque dans le moindre recoin. L’interface repose notamment sur des menus clairement identifiables à l’écran : calculs, statistiques, tableaux, équations ou encore probabilités sont accessibles sans avoir constamment l’impression de chercher une fonction cachée derrière trois combinaisons de touches.

Et c’est probablement ce qui compte le plus pour un collégien. La fx-92+ Collège reste évidemment capable d’effectuer les calculs scientifiques attendus à ce niveau, mais elle accompagne également les apprentissages plus récents autour de l’algorithmique et permet notamment de travailler avec des boucles, des conditions et des variables. Casio annonce par ailleurs environ deux ans d’autonomie à raison d’une heure d’utilisation quotidienne avec une pile AAA. De quoi traverser quelques rentrées avant de commencer à accuser le coup.

La SL-310YC, la petite calculatrice qu’on laisse traîner sur le bureau

La SL-310YC répond à un besoin très différent. Pas question ici de résoudre les exercices de maths du collège : c’est une petite calculatrice portable destinée aux opérations courantes. Et paradoxalement, c’est peut-être celle qui nous a le plus surpris en la sortant de sa boîte.

Son coloris vert pastel fonctionne particulièrement bien, tout comme son design très épuré et ses formes arrondies. Elle ne pèse que 53 grammes et mesure 8,6 mm d’épaisseur : elle se glisse donc facilement dans une trousse, un tiroir ou un petit sac. Mais c’est surtout son toucher qui nous a plu. Les touches plates aux bords arrondis sont agréables sous les doigts et la forme du boîtier tombe naturellement dans la main. Ce sont de petits détails, mais sur un objet aussi simple, ce sont précisément eux qui font la différence.

L’écran accueille jusqu’à dix chiffres et les fonctions essentielles sont immédiatement accessibles. On retrouve évidemment les quatre opérations, mais aussi les pourcentages, la racine carrée, une mémoire, le calcul des taxes ou encore des opérations sur les heures, minutes et secondes. L’alimentation combine cellule solaire et batterie, ce qui permet surtout de ne pas avoir à se préoccuper de son autonomie au quotidien.

Au final, Casio ne réinvente évidemment pas la calculatrice avec ces deux modèles. Et ce n’est pas vraiment ce qu’on leur demande. La fx-92+ Collège coche les cases attendues pour accompagner un élève tout en proposant une interface plutôt accueillante, tandis que la SL-310YC transforme un outil basique en petit objet de bureau étonnamment sympathique. Deux calculatrices simples à prendre en main, agréables à manipuler et suffisamment jolies pour apporter un peu de couleur à la rentrée. Ce qui, lorsqu’on parle de calculatrices, est déjà plutôt pas mal.