Le diable s’habille en papa T02 de Segawa Ryuu

Kakyu est toujours à la recherche de la mère parfaite pour Ars et sa rencontre avec Elsa, esclave elfe noire de son état, semble marquée la fin de sa quête. Mais encore faut-il convaincre cette dernière qui cache un lourd secret et semble vouloir porter sa pénitence jusqu’à s’interdire le bonheur …

Le récit ne perd pas de temps et certaines intrigues se débloquent assez vite. Cependant, cela n’empêche pas les personnages de gagner en épaisseur et notamment en explorant le passé de certains d’entre eux. Et bien évidemment, de nouveaux ennuis vont attendre les personnages principaux, et c’est l’occasion d’un bon cliffhanger pour finir ce tome !

L’histoire n’oublie pas non plus de continuer à questionner Kakyu sur son rôle de père, notamment vis à vis du lien que vont construire Ars et Elsa. Encore une fois, cela rajoute une couche de lecture plutôt intéressante et efficace !

Comme pour le T1, les dessins sont jolis et lisibles, ce qui rend le manga très agréable à parcourir !

Ce second tome de la série Le diable s’habille en papa confirme mon avis initial ! J’accroche bien aux personnages, aux thèmes et au ton (entre sérieux et humour) employé par l’auteur !

Merci aux éditions Mana Books pour l’envoi du livre !

Fiche récap

Notre chronique du tome 1 !