Depuis des centaines d’années, les chats noirs subissent les séquelles de mythes et de cultures anciennes. Ces derniers sont encore souvent laissés de côté dans les refuges à cause de leur pelage. Déconstruisons aujourd’hui le mythe qui entoure ces boules de poils et qui date du Moyen-âge.

Les compagnons des sorcières

Les chats noirs furent longtemps des êtres craints de par leur pseudo-compagnes maléfiques. Ils sont dans l’imaginaire universel les compagnons des sorcières, femmes ayant également le pouvoir de se transformer en chat, neuf fois seulement (d’où les fameuses 9 vies du chat…).

La couleur du diable

Le noir aujourd’hui est une couleur plus connue pour son côté classe en toute occasion, mais le noir était autrefois la couleur de la mort. Couleur du deuil, mais aussi couleur du diable et de tout ce qui fait peur et qui est mauvais, la sorcière est d’ailleurs aussi une incarnation du diable. De fait, le chat noir cumule les points négatifs pour la population superstitieuse.

Des yeux magiques

Les chats ont cette particularité incroyable, leurs yeux brillent dans la nuit. La science à l’époque ne permettant pas d’expliquer ce phénomène, les chats prennent une stature maléfique et magique. Leurs yeux peuvent donc ensorceler les enfants et les mener à leur perte.

Des cris diaboliques

Les cris des chats étaient aussi très craints, en effet, le cri du chat se diversifie selon la période. En effet, si les miaulements sont souvent mignons, en période de rut, les cris des chats peuvent vite devenir terrifiants… Bien sûr, ces cris étaient assimilés à des cris diaboliques.

Pourquoi un changement au Moyen-âge ?

À cette époque lointaine, l’église règne en maître et impose cette vision négative du chat. Il serait le gardien des pires vices et de fait les femmes en possédant, ont été torturées et tuées. Les chats ont eux-mêmes souffert de ces superstitions, car ils ont pu être tués ou être emmurés vivants dans les bâtisses… Pour la petite anecdote, lors de la grande peste en Angleterre, tous les chats ont été tués puisque ces derniers ayant mauvaise réputation, la transmission de la maladie leur a été attribuée. Or, la maladie se répand par les rats, vous comprenez le problème, plus de prédateur pour les rats, la peste a été encore plus dévastatrice.

Les chats noirs aujourd’hui

À l’heure actuelle, les chats noirs sont toujours malmenés, visés par les voitures, abandonnés… Or, leur sort s’arrange tout de même avec le temps, grâce à certaines séries comme avec Sabrina avec son chat noir, Salem. Le chat noir est donc un peu mieux apprécié mais sa réputation d’annonciateur de malchance lui colle aux poils.

N’oubliez pas, peu importe sa couleur, une adoption d’animal doit être réfléchie. N’hésitez pas à craquer pour une panthère miniature en refuge, ils sauront vous donner plus d’amour que de malheur.