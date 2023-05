De nombreuses séries montrent des policiers de toutes les contrées, mais qu’en est-il des pompiers ? Nous avons sélectionné et noté pour vous, 3 séries qui mettent en scène des pompiers !

Chicago Fire

Cette série va de paire avec Chicago Med, une série médicale qui est elle aussi très intéressante et que nous conseillons. Chicago Fire est une série touchante, pleine d’action, il faut avoir le cœur bien accroché et ne pas trop s’attacher aux personnages. Ce serait peut être le seul point négatif de la série, à la façon The Walking Dead, certains personnages disparaissent violemment pour choquer le public. Cependant cette série reste un classique et vous verrez, on se sent très vite impacté par cette famille en tenue ignifugées ! La série est disponible sur Amazon Prime et sur Netflix.

Fire Force

Partons maintenant sur un anime, qui pourra plaire à ceux qui n’aiment pas voir des catastrophes trop réalistes, dans le monde réel. Cet anime est extrêmement connu et a été un véritable succès ! nous ne vous en disons pas plus et nous vous conseillons de découvrir ce chef d’œuvre. La série est disponible sur Amazon Prime.

9.1.1

Notre coup de cœur, 9.1.1 est une série qui saura vous faire rire et vous tenir en haleine. Le suspense est génial, les interventions sont souvent très originales et l’on rit avec cette série, comme on pleure. Il y a avec cette série une véritable volonté de protéger les autres, en donnant des conseils de prévention (suicide, burn out, dépression post partum). Ce programme est profond et très divertissant, dur de lâcher la série quand on la commence ! 9.1.1 est selon nous, moins dans le cliché et bien plus dans les relations humaines. La série est disponible sur Disney +.

Ainsi vous voilà au courant des trois séries à ne surtout pas manquer si vous aimez l’univers des pompiers et les séries d’urgence médicales. Bon visionnage à tous !