Même si le titre porte le complément 20 Year Celebration, Rise of the Tomb Raider vient de sortir ce mois ci sur Nintendo Switch 2, célébrant les 30 ans de la sortie du premier opus, contrairement à la date de sortie initiale de Rise of The Tomb Raider sur les autres consoles en 2016 (hormis sur Xbox en exclu en 2015). Le 20 Year-Celebration célébrait donc bien les 20 ans de la franchise et fournissait une édition définitive avec l’intégralité des dlcs.

Voici donc le deuxième opus du reboot de la franchise, on retrouve Lara Croft continuant son ascension pour devenir la légendaire Tomb Raider, après une première expédition mouvementée sur une île fictive du Japon. Et, même si le titre a mis près de dix ans pour arriver sur la dernière console portable de Nintendo, son arrivée est la bienvenue, pour un des meilleurs Tomb Raider sortis depuis le début de la licence, encore plus mature et abouti que le précédent.

Cette fois ci, seule la Switch 2 aura le droit de bénéficier de cette version, la Switch manquant de puissance pour gérer les améliorations du moteur 3D spécifique à Rise of the Tomb Raider. Et c’est clairement une bonne chose, car ici, fini d’avoir une version low cost d’un titre relativement ancien : on retrouve le jeu visuellement similaire aux versions consoles sorties à l’époque. Un peu d’aliasing sur l’arrière plan en mode TV, mais moins visible évidement en mode portable, et une bonne fluidité dans ce jeu d’action et de plateformes qui demande pas mal de réflexes et de précisions, autant dans l’exploration que dans les combats.

Je vous recommande d’ailleurs de privilégier une manette Pro externe, car les sticks des Joy-Cons sont un poil trop sensibles, et rendent la visée à l’arc (et aux autres armes à feu) un peu compliquée parfois. À noter cependant que le jeu propose aussi de jouer directement en mode souris grâce aux Joy-Cons spécifiques de la Switch 2.

Pour parler un peu du titre en soi, même si de nombreux tests du jeu complet sont déjà disponibles, on rappelle donc que, suite aux événements du reboot, Lara continue de suivre la voie de son père et cherche cette fois un artefact ancien, nommé la Source divine, rappelant très fortement le Saint Graal, tous deux promettant une vie éternelle. Sur son périple et accompagnée de son fidèle ami Jonah, elle entame les recherches en Sibérie, et se retrouve très rapidement dans une situation très difficile dès le début du jeu, suite à une avalanche qui la sépare de son ami, et la fait se retrouver avec quasiment aucun équipement au départ.

C’est là que le jeu débute réellement, en mode survie, où Lara se guérit avec des plantes récoltées dans la végétation, et construit son premier arc rudimentaire pour se défendre de la faune sauvage, et des quelques ennemis armés présents sur les lieux. Le gameplay est orienté survie, avec des ressources limitées, et beaucoup de passages jouables en mode infiltration pour éliminer les ennemis de façon discrète et silencieuse.

Façon RPG, Lara obtiendra aussi des points de compétences permettant d’améliorer ses capacités dans 3 catégories distinctes, la rendant plus économe en utilisation de ressources, plus résistante, mais également plus mortelle sur les dégâts affligés contre les ennemis. Son inventaire va aussi évoluer, avec la possibilité d’utiliser des armes à feu, parfois nécessaire pour des ennemis avec des armures renforcées et des boucliers, mais encore une fois avec des munitions qu’il faudra utiliser avec parcimonie, même s’il sera possible d’en retrouver sur les bases ennemies ou chez les quelques marchands du jeu. Les feux de camp, servant de points de repos, et permettant aussi de se déplacer entre eux sur la carte du jeu, seront aussi l’occasion de faire le point pour gérer vos compétences, inventaire, et vos armes.

Les combats sont d’ailleurs une grande partie du gameplay de Rise of the Tomb Raider, avec parfois plus d’une dizaine d’adversaires attaquant Lara, et n’hésitant pas à utiliser diverses tactiques pour nous déloger d’une planque. Entre les grenades lancées avec précision, les contournements avec, ainsi que des ennemis assez balaises avec des armes de guerre, comme un lance-flammes, Lara devra se battre avec acharnement. Elle pourra d’ailleurs même effectuer des finish brutaux au corps à corps. Lara n’est clairement pas là pour rigoler, d’autant plus que le scénario apportera son lot de trahisons et de moments critiques qu’il faudra absolument traverser pour la faire élever au statut de Tomb Raider.

Des séquences d’action demanderont à plusieurs reprises d’être réactif, avec des explosions dans tous les sens, des sauts au timing serré, et des éléments de décors qui s’effondrent, qu’il faudra impérativement réussir sous peine de tout recommencer au début.

Côté exploration, Lara pourra aussi utiliser son équipement, comme des piolets pour s’élancer et s’accrocher à des pans de montagne, ou de glace, façon Cliffhanger. Il faudra souvent grimper un peu partout, utiliser des tyroliennes, et aussi débloquer des capacités des armes pour dégager des passages parfois inaccessibles, dans un open-world semi-ouvert.

De nombreux objets et trésors seront ainsi cachés, et il faudra en plus décrypter des objets, en récupérant des documents dans plusieurs langues, pour pouvoir augmenter son niveau de connaissance. Des tombeaux, sortes de niveaux bonus supplémentaires, pourront être explorés pendant l’histoire principale, débloquant parfois de l’équipement ou des compétences supplémentaires pour aider Lara dans son périple.

Rise of the Tomb Raider est un excellent jeu d’Aventure/Action, offrant une réelle concurrence aux Uncharted sortis à la même époque, et ramenant Lara au niveau, voire surpassant le gameplay hollywoodien de Nathan Drake. Retrouver ce plaisir de jeu en mode portable est vraiment un plus de cette version Switch 2, sachant qu’il faut compter sur les consoles PC portables, ou la PS Portal pour retrouver un plaisir équivalent. Le portage sur la Switch 2 est irréprochable, avec en plus tout le contenu de la version complète sortie à l’époque. À vous donc la quinzaine/vingtaine d’heures de jeu sur le titre, voire plus pour faire le tour à 100%, en comptant le contenu des dlcs inclus. Fans de Lara Croft, ce titre est fait pour vous.

Et bien sûr, on attend maintenant le portage de Shadow of The Tomb Raider !