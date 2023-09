Doucement, l’automne s’installe dans nos chaumières et si les humains ressortent leurs plaids, préparent leur stock de bonbons pour Halloween et font le plein de vitamines dans l’espoir de se prémunir du froid mordant de l’hiver à venir, les chiens de praire ne sont pas non plus en reste ! Pour eux, l’automne est synonyme de collecte de ressources car il faudra bien nourrir la colonie quand la rudesse de l’hiver se fera sentir…

Les feuilles des arbres prennent des teintes rougeâtres et du haut de leur petit promontoire d’où ils guettent les éventuels prédateurs, ce phénomène n’échappe pas à l’œil vigilant des chiens de prairie. Bientôt, il faudra songer à stocker de la nourriture dans les galeries de la colonie et aussi de la paille pour s’assurer de passer l’hiver au chaud. Mais voilà qui est plus facile à dire qu’à faire… La prairie est certes capable de fournir tout ce dont vous avez besoin mais elle cache aussi de terribles dangers. D’ailleurs, n’est-ce pas ce chapardeur de renard qui s’approche discrètement de vos premières réserves ? Et là-bas, n’est-ce pas le pelage d’une belette assoupie au bord de la rivière que l’on aperçoit ?

L’ombre d’un aigle ! AU TERRIERRRRR !

Fluffy Valley est un jeu coopératif dans lequel les joueurs vont incarner les chiens de prairie d’une colonie à l’approche de l’hiver. Le plateau, astucieusement placé sur la boite de jeu, comprend différents lieux dans lesquels les joueurs vont devoir (dé)placer les chiens de prairie – la tête en bas dans l’emplacement qu’ils souhaitent visiter. Ce faisant, ils pourront aller cueillir des baies dans le buisson, demander de l’aide à l’astucieux castor, récolter de la paille dans le champ, demander à la vipère de faire fuir les importunes belettes qui les embêtent ou encore aller confier leurs baies pourries à Léon le hérisson qui lui en raffole et qui sera ravi de leur donner une autre ressource en échange…

Mais attention, à chaque fin de manche, une carte danger est piochée et si ce n’est pas le renard qui chipe les provisions que vous n’avez pas encore sécurisées ou le blaireau qui s’invite dans votre terrier, alors c’est une belette qui va s’endormir sur un des lieux stratégiques de la prairie. A moins qu’un aigle ne passe par là et choisisse d’emporter un de vos congénères au loin.

Et tout ça sans compter l’inexorable aiguille du temps qui avance, rapprochant le moment de l’hiver comme celui du bilan de vos réserves…

Mon premier petit placement d’ouvriers

Fluffy Valley est donc un premier pas vers les jeux de placement d’ouvriers et de collecte de ressources. Au fil de la partie, et en fonction de leurs besoins, les jeunes joueurs seront amenés à déterminer les meilleurs emplacements à visiter, à discuter de l’enchaînement d’actions le plus susceptible d’être efficace, trembleront de voir une carte danger venir contrecarrer leurs plans et devront en permanence adapter leur stratégie.

Et le tout, dans un univers absolument choupi que les petites mains auront un plaisir fou à manipuler. L’éditeur du jeu – Loki – avait déjà démontré toute sa capacité à faire vivre un univers (il suffit de repenser à Dodo, Kraken Attack ou encore Détective Charlie) et il récidive parfaitement avec ce Fluffy Valley. Les illustrations sont de toute beauté, le matériel est foisonnant et on ne parle même pas des adorables chiens de prairie que les jeunes joueurs adoreront mettre tête en bas (ou plutôt fesses en l’air comme ils ne manqueront pas de le souligner).

En conclusion

Fluffy Valley s’inscrit dans la droite ligne des très chouettes jeux pour enfants dont Loki avait déjà pu nous gratifier. Doté de règles parfaitement adaptées aux joueurs dès 6 ans, il dispose d’une mécanique intelligente qui encouragera la discussion (et parfois la prise de risques). Si on ajoute à cela son univers attirant et son matériel plus que soigné, tous les ingrédients d’un très bon jeu pour enfants sont réunis !

Fluffy Valley, un jeu de Théo Rivière et Maxime Rambourg, illustré par Marko Renko et édité par Loki.

Nombre de joueurs : 1 à 4

Âge : dès 6 ans

Durée moyenne d’une partie : 25 minutes

