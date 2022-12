Alors que la période de la chasse aux cadeaux est lancée, nous nous penchons aujourd’hui sur la dernière création de Loki, l’éditeur de jeux pour enfants auquel nous devons par exemple les géniaux Kraken Attack et Détective Charlie. Ici, pas de tentacules virevoltants ni de gentils crimes à résoudre mais plutôt un œuf à sauver !

Comme chacun sait, le dodo n’est pas l’animal le plus fûté du règne animal. Pourtant, c’est celui-ci que la tribu des Hagulaminapitopasi a choisi de vénérer (sans doute que l’île manquait de jaguars ou d’aigles royaux). Et comme chaque année, le rituel de l’œuf est sur le point de s’accomplir : le dodo s’apprête à pondre. Mais aussi comme chaque année, l’animal ô combien idiot sacré a choisi de nidifier sur le sommet de la montagne la plus escarpée et la plus dangereuse de toute l’île. A tous les coups, l’oiseau va laisser échapper son œuf et si vous ne voulez pas que le rituel se mue en fête de l’omelette, il va vous falloir construire rapidement de solides passerelles pour lui permettre de dévaler la montagne en toute sécurité…

Œuf qui roule n’amasse pas mousse

Dodo se présente comme un jeu coopératif dans lequel les joueurs vont être amenés à construire six passerelles et un bateau pour permettre à l’œuf de dodo de descendre la montagne en toute sécurité. Pour cela, il faudra faire preuve de rapidité mais aussi (et surtout) de mémoire ! En effet, au début de la partie, on incline le dodo, ce qui libère son œuf. Celui-ci va alors débuter son étrange et erratique périple vers le pied de la montagne. Pendant cette lente chute, les joueurs vont lancer un dé et tenter chacun à leur tour de trouver un jeton présentant le même matériau que celui indiqué par la face du dé.

S’il parvient à trouver un jeton correspondant, le joueur le place sur la passerelle en construction et si celle-ci est complète, il l’installe sur le flanc de la montagne. En cas, d’erreur, c’est au tour du joueur suivant. Et ainsi de suite jusqu’à ce que l’œuf soit sauvé ou définitivement brisé sur le flanc escarpé de la montagne et de vos regrets.

L’œuf de dodo, un objet aussi étrange que l’animal qui l’a pondu

Arrêtons-nous avant tout sur ce qui saute aux yeux à peine la boîte ouverte : le superbe matériel qui compose Dodo. Au centre de votre table, une montagne et à son sommet, un dodo aussi beau que maladroit. Tout autour, une mer de jetons parmi lesquels il vous faudra trouver les matériaux nécessaires à votre construction. C’est chatoyant, amusant et ça donne immédiatement envie d’y jouer.

D’ailleurs, ce qui intriguera le plus les jeunes de votre tribu (et les anciens aussi, avouons-le), c’est le fameux œuf de dodo en lui-même ! Une fois libéré, celui-ci se met très logiquement à descendre la pente mais à un faux rythme, par petits (mais inexorables) à-coups. L’œuf fait donc office de timer dans le jeu et c’est lui qui dicte l’urgence de la situation. Ce faisant, il est une sorte de sablier mais en beaucoup plus thématique et en beaucoup plus oppressant. Tout en cherchant, parfois désespérément, le bon matériau, on ne peut s’empêcher de regarder, presque avec fascination, cet étrange œuf qui se rapproche de plus en plus dangereusement du précipice.

Bref, Dodo est un jeu alliant mémoire, chance et coopération. Très vite, grâce à son originalité, à son thème et à son matériel, il accrochera l’ensemble de la famille et il saura toujours offrir des parties tendues, stressantes mais mémorables. Une très chouette idée de cadeau à glisser sous le sapin…

Dodo, un jeu de Frank Bebenroth et Marco Teubner, illustré par Paul Mafayon et Cyril Bouquet et édité par Loki.

Nombre de joueurs : 2 à 4

Âge : dès 6 ans

Durée moyenne d’une partie : 10 minutes

