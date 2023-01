Située sur l’un des coins de la Grand Place de Bruxelles (un des lieux incontournables de la capitale belge), une drôle d’exposition a attiré notre regard, ou plutôt celui des jeunes testeurs qui nous accompagnaient. Pour vous, nous avons visité Great Art for Great Kids…

Ne le cachons pas, de tous les arts, celui subtil de la peinture n’est pas le plus accessible aux enfants. Combien de parents dépités n’ont-ils pas déjà traîné leur progéniture dans les travées de nombreux musées en tentant de les intéresser à telle ou telle toile pour ne finalement récolter qu’autant de moues sceptiques que de regards fatigués ?

Mais ça, c’était avant l’idée géniale (et délicieusement irrévérencieuse) de Thaïs Vanderheyden. L’autrice et illustratrice de livres pour enfants a en effet pris pour habitude de « transfigurer » les grandes œuvres d’art pour les rendre accessibles à la compréhension des plus jeunes. Et voilà comment un panda prend place dans l’univers d’Edvard Munch, un cochon dans celui de Johannes Vermeer et que des ours viennent peupler le plafond de la chapelle sixtine !

La jeune fille à la perle a bien changé…

Au travers d’une soixantaine d’œuvres et pour une visite interactive d’environ une heure, l’exposition Great Art for Great Kids invite donc les enfants à s’approprier les grandes toiles de notre temps. Certaines sont statiques, d’autres interactives mais toutes arracheront (au moins) un sourire amusé à vos enfants que vous n’aurez jamais vu s’attarder aussi longtemps sur les détails de telle ou telle peinture.

La chambre de Vincent Van Gogh aurait-elle été prise d’assaut ?

Au-delà d’une sortie en famille originale et réussie, l’exposition Great Art for Great Kids est aussi une superbe occasion d’intéresser les plus jeunes à différents chefs-d’œuvre et aux artistes qui les ont réalisés. Grâce à l’œuvre originale toujours reproduite en petit format à côté de l’œuvre « remasterisée » par les soins de Thaïs Vanderheyden, l’adulte peut accompagner la découverte et l’émerveillement en attirant l’attention sur les changements opérés. Bref, de Keith Harding à Velázquez en passant par De Vinci ou Claude Monet, Great Art for Great Kids, c’est l’Art à portée de (petite) main !

Retrouver toutes les informations utiles sur l’Exposition Great Art for Great Kids

Visiter le site de l’exposition Great Art for Great Kids