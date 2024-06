Après avoir rempli les salles du musée Maillol à Paris puis celles de la Sucrière à Lyon, la rétrospective consacrée au célèbre photographe Elliott Erwitt a posé ses valises dans le cadre enchanteur de la Grand-Place de Bruxelles. Après avoir admiré les majestueux bâtiments qui s’y trouvent (comment y échapper ?), nous en avons poussé la porte et nous nous sommes plongés dans l’univers fascinant d’un photographe aussi iconique que touche-à-tout…

Fruit d’une collaboration entre tempora, Exhibition Hub et bien sûr Magnum, l’agence internationale de photographie dont Elliott Erwitt a été un membre éminent pendant toute sa carrière, cette rétrospective ouvre au public le travail de toute une vie. Disparu à la fin de l’année dernière, le photographe laisse en effet derrière lui une œuvre monumentale, composée de milliers de clichés pris au cours de pas moins de sept décennies.

Au travers d’un parcours thématique au gré duquel on se laisse rapidement embarquer, l’exposition nous emmène des plages du monde entier à ses mégapoles non sans nous offrir quelques détours vers des thématiques qui ont toujours été chères au cœur d’Elliott Erwitt comme son affection toute particulière pour les chiens, sa fascination pour les visiteurs des musées ou encore son regard sur le féminin. Tantôt en noir et blanc – pour son travail personnel – et tantôt en couleurs – pour le travail réalisé sur commande – on y (re)découvre les clichés qui ont fait sa renommée tout en ayant une occasion unique de poser le regard sur d’autres de ses photographies, moins connues, et qui sont autant d’autres facettes de son art. Au total, ce sont pas moins de deux cents photos qui émaillent cette rétrospective.

En visitant l’exposition, au travers d’un travail minutieux mais toujours empreint de gaieté, on découvre un homme rieur et facétieux qui se jouait de la vie autant que la vie se joue des hommes. La passion et l’humour qu’il mettait dans chacune des photographies qu’il prenait constituent d’ailleurs l’un des fils rouges de cette rétrospective.

USA. New York City. 2000.

USA. Reno, Nevada. 1960. Marilyn MONROE during the filming of « The Misfits ».

USA. New York, New York. 1974.



FRANCE. Paris. 1989. Eiffel tower 100th anniversary.

FRANCE. Paris. 1963. Advertisement for French tourism.



Elliott Erwitt avait pour habitude de dire que ses meilleures photos étaient celles qu’il n’avait pas encore prises. Il ne les prendra donc malheureusement jamais mais pour admirer toutes les autres – et ce n’est pas peu dire qu’elles le méritent – nous donnons rendez-vous à tous les Bruxellois et à tous les visiteurs de la capitale belge dans ce petit coin de Grand-Place. Ils en ressortiront conquis.

La rétrospective Elliott Erwitt est à voir à Bruxelles jusqu’au 5 janvier 2025.

Adresse : 5, Grand-Place – 1000 Bruxelles

En savoir plus (et réserver des billets) : expo-elliotterwitt.com