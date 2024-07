Ce n’est pas tous les jours que l’envoûtant monde de la sorcellerie s’ouvre à nous, pauvres moldus. Aussi, quand nous avons entendu qu’une toute nouvelle exposition promettait de nous faire basculer dans le riche univers imaginé par J.K Rowling par le biais d’une expérience interactive, nous avons sauté sur nos balais à moteur (bon ok, dans nos voitures) et nous avons filé en direction du site de Tour et Taxis. Récit d’une expérience en tous points magique…

Après avoir attiré les foules à Cologne et avant de s’envoler vers d’autres contrées, l’exposition interactive Harry Potter : Visions of Magic a donc posé ses malles à merveilles à Bruxelles et plus exactement sur le très accueillant site de Tour et Taxis. Là, sur pas moins de 3.000 m², elle s’attache à émerveiller petits et grands (il n’y a pas d’âge pour rêver d’intégrer Poudlard).

Nous voilà donc aux portes de l’exposition et le moins que l’on puisse dire est qu’à peine celles-ci franchies, la magie opère. Même en attendant de présenter nos sésames au desk d’accueil, nous sommes irrémédiablement plongés dans une ambiance bien différente de celle de l’extérieur. Une lumière tamisée, une ambiance sonore reconnaissable entre toutes et même Hedwige qui vole au-dessus de nous, laissant dans les airs un chemin de lettres d’admission à la prestigieuse école de Poudlard. Après quelques minutes, nous nous voyons confier des baguettes interactives qui, nous explique-t-on, seront notre source de magie et nous permettront d’interagir avec les différents décors de l’exposition…

Armés de la sorte, nous pénétrons dans la première salle, le Magicobus, qui nous fait traverser Londres en un éclair. C’est la première étape d’un fabuleux voyage qui nous mènera du 12, square Grimmaurd à la Salle des Prophéties, du Ministère de la Magie à la ménagerie de Norbert Dragonneau et même jusqu’au cœur de la Salle sur Demande. Dans chacune de ces salles, nous découvrons des traces de magie sur les murs interactifs qui nous invitent à les animer d’un petit coup de baguette (et pourquoi pas en lançant le sort approprié pour les plus magiciens d’entre nous).

Au 12, square Grimmaurd, vous pourrez ainsi révéler le tortueux arbre généalogique de la famille Black (« Révélio ! ») tandis que dans la ménagerie d’Albert Dragonneau, vous pourrez vous amuser à attirer les Veaudelunes comme à effrayer quelques Niffleurs. De notre côté, si l’ensemble de l’expérience fut énormément apprécié, c’est la Salle sur Demande (et ses innombrables secrets à révéler) qui a remporté notre coup de cœur, suivie de près par l’intrigante Allée des Embrumes et son décor aussi sombre que soigné (mais que voulez-vous, c’est peut-être notre âme de mage noir qui s’exprime…).

Enfin, pour clôturer votre voyage au sein de cette expérience, vous transiterez par l’incontournable Pensine et même si celle-ci, comme c’est son rôle, sera emplie de souvenirs, c’est plus dans la très garnie (mais onéreuse) boutique qui la suit que vous y trouverez le vôtre.

En conclusion, Harry Potter : Visions of Magic est une expérience sensorielle et interactive qui brise les codes de l’exposition classique. En transformant le rôle du simple visiteur pour en faire un acteur (voire mieux un sorcier) de ce qu’il vit et de ce qu’il découvre, elle parvient à se démarquer et à immerger son public dans l’univers si magique qu’il espérait y trouver. Gageons qu’elle saura ravir tous les afficionados du petit sorcier !

Harry Potter : Visions of Magic est une exposition Warner Bros Discovery, NEON, Explorado Group et Exhibition Hub.

