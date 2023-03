Consommer « green » au quotidien devient de plus en plus courant à la maison avec un développement fulgurant ces dernières années de marques de produits de beauté éco-responsables ou de nouveaux modes de consommation à table ou dans notre salle de bains mais pas seulement ! En lien étroit avec notre bien-être, ce que nous utilisons pour nettoyer, laver et entretenir tous les jours a une importance toute particulière également car cela a un impact direct sur notre santé. Tout produit lavant pour notre vaisselle ou nos vêtements a bien souvent des caractéristiques nocives et toxiques tant pour l’humain que pour nos appareils ménagers. C’est pourquoi aujourd’hui nous vous proposons une solution afin de mettre en place une routine ménagère saine, efficace et sans prise de tête ! Pourquoi sans prise de tête ? Hosane propose même un abonnement sans engagement pour que l’entretien quotidien ne soit plus une source de stress, une charge mentale en moins, fini les oublis de recharge !

Une démarche transparente écologique pour des produits de beauté ménagers

La naissance d’Hosane tient à plusieurs constats : le souci grandissant de l’impact environnemental ou la présence de composants toxiques et de perturbateurs endocriniens présents dans nos foyers et plus particulièrement dans les produits que nous utilisons au quotidien et leurs conséquences donc sur notre santé. Des problèmes de santé justement et l’arrivée d’un bébé a rendu le projet Hosane et ses engagements réels. Le naturel a d’ailleurs toujours fait partie de l’histoire des deux créatrices qui ont baigné par leur famille, dans le commerce et la recherche de produits sains.

Les produits Hosane sont biologiques, naturels, rechargeables, sans perturbateurs endocriniens, sans plastique et fabriqués en France. Quant aux conditionnements, ils ne sont pas mis au second rang, bien au contraire. Ils sont constitués de canne à sucre, de coquilles saint-jacque et d’huître donc en matière végétale et sont biodégradables et compostables. La marque coche donc un bon nombre de cases pour l’assurance d’une routine éco-responsable et sans composition toxique. De plus le « Made in France » et la labélisation Ecocert rend ces références qualitatives en tout point.

Important à souligner également c’est l’importance de l’innovation par une remise en cause constante et une recherche active de solutions facilitatrices du quotidien, ce qui rend Hosane authentique avec un apport de sérénité et de transparence dans notre vie quotidienne et on les remercie !

Quels sont les produits qui feront partie intégrante de votre routine d’entretien ?

Comme nous vous l’avions annoncé précédemment, les références Hosane sont pour la plupart rechargeables et peuvent être commandées sur le site Hosane ou peuvent vous être livrées grâce à un abonnement à personnaliser à votre guise afin de toujours avoir sous la main le nécessaire de ménage ou d’entretien ! Petit tour d’horizon sur quelques produits phares de la marque que nous avons pu tester.

Un vinaigre ménager à la douce odeur de myrte et de clémentines

Fini l’odeur forte et insistante du vinaire qui empeste nos cuisines et nos salles de bains ! La particularité de ce produit incontournable de nos armoires est donc son parfum et sa forte concentration qui permet une utilisation limitée de produit et une durabilité optimisée ! A quoi il sert ? Il nettoie, désinfecte, détartre, dégraisse et fait briller. Polyvalence et efficacité assurées. Deux formats sont proposés de 250ML et 1L selon votre besoin. Véritable atout et original ce parfum qui s’en dégage car on a tous forcément en tête cette odeur forte et très dérangeante de vinaigre qui perdure après utilisation…

Un savon détachant pour toute la famille

Constitués d’un mix entre huiles de colza et de coco saponifiées à froid, de fiel de bœuf et de terres de sommières, ce savon artisanal viendra à bout de toutes vos tâches récalcitrantes. Il suffit de passer le tissu tâché sous l’eau froide et de frotter légèrement la tâche avec le savon pour une élimination saine tant pour le vêtement que pour notre santé ! Adepte du zéro déchet ? Ce produit est pour vous : peu de matière est nécessaire pour détacher pour une utilisation durable dans le temps. Petit plus non négligeable, vous pouvez même l’utiliser en cuisine pour dégraisser vos ustensiles ! Au prix unique Vous retrouverez même à la vente son acolyte qui n’est autre que l’écrin en liège qui protègera le savon de l’humidité et qui facilitera le transport ! De 100% en chêne de liège, la boîte est résistante et assurera la durabilité de votre savon détachant.

Une lessive ultra concentrée labelisée

Que d’éloges pour cette lessive qui est sans allergène, sans perturbateur endocrinien, sans contenu chimique dotée de 100% d’ingrédients d’origine naturelle au label Ecocert. C’est un essentiel de la maison et cela se voit ! Elle est utilisable dès la naissance, même pour les peaux les plus fragiles, pour tous les types de vêtements et de fibres. Formulée à base de savon, elle est diluée avec de l’eau florale de lavande bio pour un parfum tout doux et relaxant. Discrétion assurée. Packaging sympathique (soit en verre, soit en composants végétaux), rechargeable à souhait, ce flacon pompe permet 40 lavages par litre. Fortement concentrée, cette lessive est en plus économique donc. Après utilisation, le linge en ressort propre, bien conservé, sans dépôt ou tâche. On est conquis, vous le serez aussi.

Découvrez la gamme entière Hosane sur leur site officiel qui comprend également une brume de linge qui complètera votre lessive quotidienne, des tablettes lave-vaisselle tout-en-un ou d’autres accessoires comme des recharges, cabas ou pompes de remplacement. Les prix peuvent paraître élevés sur certains produits mais sont complètement justifiés de par la qualité et leur recherche approfondie mais surtout par leur concentration : peu de produit est nécessaire pour un résultat optimal !