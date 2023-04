En avant toute pour des activités plus manuelles et créatives en cette saison printanière qui vient de débuter. Le week-end de Pâques étant imminent tout comme les nombreux week-ends prolongés qui s’annoncent, retrouvez un joli pêle-mêle d’idées pour occuper vos enfants tout au long de la journée à coup de paillettes, gommettes, peintures, décorations, pompons, découpages et bijoux en tout genre! Laissez place à la créativité et au partage de moments conviviaux en famille grâce à la marque Janod. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges (de 3 à plus de 12 ans), il ne reste plus qu’à trouver votre bonheur parmi cette sélection Conso-Mag.

Comment développer l’imagination des plus de 3 ans ?

A travers des tableaux illustrés pour les plus petits, découvrez trois idées cadeaux comprenant gommettes, pompons ou coloriages. De 3 à 5 ans, ces jeux créatifs pourront occuper vos enfants de 20 à 30 minutes selon l’activité choisie.

Le premier kit et le second kit proposés par Janod sont au prix de 12.99€ chacun. Ce sont des classiques de l’activité créative en collant au bon endroit soit les gommettes soit les pompons fournis. 4 tableaux sont inclus dans chaque boîte ce qui représente environ 20 minutes de jeu par illustration. Petite astuce avec l’emballage qui se transforme en chevalet pour exposer les différentes œuvres !

Si vous préférez avoir le choix et d’aller d’une activité à l’autre, optez pour le coffret multi-activités comprenant 8 tableaux différents au prix de 18.99€. Que ce soit avec de l’encre à doigt, le tampon ou le feutre à eau faisant disparaitre les couleurs, faites découvrir ces techniques de dessin et de coloriage à travers ces trois outils fournis. Le temps d’activité est un peu plus conséquent que pour les deux premiers kits.

Quels sont les coffrets adaptés aux plus de 4 ans ?

Même principe que les kits pour les plus de 3 ans, deux coffrets à activité unique sont proposés au prix de 12.99€ pour les 4-6 ans : l’un avec des gommettes, l’autre avec du découpage et du collage à gogo ! Soit dotés de gommettes en mousse ou d’une paire de ciseaux pour enfants et de papiers à motifs, les coffrets sont complets et occuperont vos enfants de 1h30 à 2h pour venir à bout des 4 tableaux fournis.

Pour les enfants qui ont soif de découvertes et de nouvelles activités manuelles, sélectionnez le coffret multi-activités comprenant 9 tableaux au prix de 18.99€. Deux types d’activités sont proposés avec le collage de stickers qui concernent 3 tableaux ou avec le coloriage grâce à un feutre effaçable qui concernent 6 autres tableaux.

Qu’en est-il des plus de 5 ans ?

On retrouve des similitudes avec les coffrets précédents mais cette fois-ci pour les 5-6 ans avec notamment des kits à 12.99€ dotés de gommettes mais cette fois-ci, pour le second choix, au lieu de s’entraîner au découpage et au collage, c’est le graphisme qui est mis en avant, parfait pour le développement de la motricité fine ! En effet, le second coffret est composé de 8 tableaux et de 2 feutres effaçables permettant de s’entraîner sans limite à retracer toutes les formes possibles et imaginables. En ce qui concerne le coffret multi activités à 18.99€, 3 techniques sont à tester : la décoration grâce aux mosaïques en mousse, le tampon et l’encre à doigt à travers 8 tableaux.

Place à la peinture, aux paillettes & au bricolage pour les plus de 6 ans !

Les activités se diversifient à partir de cet âge-là jusqu’à l’âge de 10 ans avec de la peinture, des sequins, des paillettes ou des ateliers bijoux ou coiffure. Les prix s’étendent de 13.99€ à 16.99€ selon les coffrets.

Commençons par la peinture magique qui concernent des kits de 5 à 6 tableaux sur des thèmes variés comprenant les dinosaures, la nuit ou la forêt. Chaque tableau prend environ 1 heure d’activité et va susciter la concentration et le perfectionnement du dessin en faisant attention à ne surtout pas dépasser ! En effet, grâce à un pinceau magique à mouiller, les couleurs se libéreront à chaque passage sur les contours noirs. Minutie assurée, c’est un bon moyen de laisser place au calme et à l’apaisement.

S’ensuivent des coffrets de peinture aquarelle sur les thèmes des animaux, du jardin ou de danseuses. Doté d’un pinceau à réservoir d’eau (très astucieux !), appliquez les couleurs au nombre de 15 sur les différents tableaux à thème (au nombre de 4 par coffret). De beaux contours dorés empêchent de dépasser et permettent d’avoir un résultat harmonieux et réussi à tous les coups ! Un joli coup de pouce pour apprivoiser la peinture aquarelle et son utilisation. Encore une activité minutieuse qui rassemblera parents et enfants autour de la table pour le partage d’un moment convivial en famille !

Plutôt sequins ou paillettes ? Deux coffrets dotés de sequins sont à découvrir sur les thèmes des sirènes (5 tableaux sont compris) ou des dragons (3 tableaux sont inclus) et un coffret contenant des paillettes ainsi que 3 tableaux à l’effigie de héros pour des créations étincelantes !

Enfin, deux kits très girly font l’apparition dans cette tranche d’âge qui raviront toutes les petites filles très coquettes : un coffret pour créer 6 bijoux à perle et décorations diverses ou un coffret pour confectionner 6 barrettes à cheveux. Ce sont des activités un peu plus longues, à 100% manuel qui nécessiteront également une concentration et une patience optimales.

Peinture & bricolage au programme des plus de 7 ans !

Peinture au numéro aquarelle, en 3D ou nacrée, découvrez 5 coffrets sur des thématiques très diverses (licornes, chevaux, félins, jungle et papillons) allant de 11.99€ à 16.99€ pour les 7-10 ans. Peintures nacrées ou de couleur fluo, le tout en 3D, optez pour les coffrets licornes & jungle si vous préférez la minutie des fameux tableaux dotés de numéros à peindre, choisissez les kits félins, chevaux ou papillons. Pour cette dernière sélection, retrouvez inclus dans les coffrets un cadre à personnaliser, une éponge, 15 coloris d’aquarelle et un pinceau à réservoir à eau, des coffrets donc bien complets pour un résultat optimal !

Si votre choix se porte plutôt sur des réalisations et accessoires décoratifs 100% manuels qui représentent plus de temps de réalisation, votre enfant trouvera son bonheur grâce au coffret bijoux sur le thème astrologique au prix de 25.99€ ou le coffret multi-activités doté d’une presse à fleurs au prix de 27.99€. Que ce soit bijoux ou attrape-rêves, marque-pages, porte-clés, laissez déborder votre imagination et votre créativité pour réaliser de petites merveilles.

Pour des activités plus classiques de tableaux à compléter de mosaïques ou de strass, les coffrets magie et espace au prix de 11.99€ et 16.99€ sont de parfaits choix. On retrouve le coffret multi-activités comprenant cette fois-ci 13 loisirs différents : masques, avions, fusées, maquettes d’avion et autres à confectionner sur le thème des aventuriers de l’air !

Décorations à profusion & accessoires pour les plus de 8 ans !

Les plus grands ne sont pas en reste et auront le choix parmi une variété de loisirs manuels accessibles jusqu’à l’âge de 12 ans.

On retrouve les bijoux dans deux coffrets différents proposés au prix de 29.99€ avec soit des perles de rocaille à assembler grâce au métier à tisser soit des bijoux en résine sur le thème de la galaxie à confectionner soi-même. Quelle fierté !

Pour les adeptes de décoration, misez sur la conception d’une cloche lumineuse sur le thème des papillons ou un attrape-soleil. Concentration optimale requise pour venir à bout de ces deux réalisations ! Ces kits complets sont proposés respectivement au prix de 27.99€ et 22.99€.

Pour les âmes d’artiste peintre, 4 coffrets sont disponibles offrant différentes techniques de peinture pour chacun d’entre eux. De 14.99€ à 18.99€, les prix sont tout à fait abordables. Il y a la peinture diamant tout d’abord avec le collage de strass muni d’un stylet pour reconstituer un cerf, le pouring avec le kit flower power qui constitue une technique de peinture grâce à un fil de laine ou une chaine microbilles, la peinture aux points grâce au coffret dots painting et enfin la peinture en dégradé sur la thématique des couchers de soleil. Beaucoup de minutie et de patience en perspective ! Pour ces 4 derniers coffrets, 5 tableaux sont à réaliser à l’aide d’accessoires différents qui sont bien sûrs compris.

Enfin le coffret que l’on retrouve pour tous les âges et celui offrant une multitude d’activités (8 en tout!) comme par exemple le string art grâce à la laine fournie, la confection de bracelets brésiliens ou encore des décorations à effectuer sur divers sujets. Elle est très complète et est proposée au prix de 27.99€.