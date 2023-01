Alors que la saison hivernale bat son plein avec neige, pluie et vent à gogo, préparons la période printanière qu’on aimerait déjà bien voir arriver le plus tôt possible pour revoir la nature renaître et retrouver nos loisirs en famille en extérieur. Découvrons donc trois jeux différents dès l’âge de 18 mois et jusqu’à 6 ans, disponibles dès la fin du mois de janvier et un autre jeu dès le mois de mars pour aborder ces prochains mois que l’on espère ensoleillé !

Des puzzles & un établi d’extérieur pour s’amuser de 18 mois à 6 ans

Trois puzzles à l’effigie de la nature et des animaux sont bientôt disponibles ce mois-ci aux prix de 18.99€ à 19.99€ pour les enfants de 18 mois à 5 ans. Les puzzles évolutifs au nombre de quatre (allant de 2 à 5 pièces chacun) tout d’abord spécialement conçus pour les 18-36 mois parfaits pour le développement de la motricité et de la coordination. Quatre animaux sont à recomposer (un lapin, un escargot, un papillon et une tortue). Puis pour les 2-5 ans, deux puzzles constitués de 20 pièces (+ un poster inclus) sont proposés afin d’apprendre du vocabulaire sur le thème de la nature ou des animaux. De fabrication française et dotés d’encre végétales, ces jeux locaux sont de beaux exemples de protection environnementale.

Pour les plus grands, on se tourne volontiers vers l’établi d’extérieur (ou le « Muddy lab ») conçu pour les 3-6 ans et au prix de 149.99€ à installer sur un balcon ou dans un jardin, parfait pour développer le mimétisme et les talents de jardinier de vos bambins ! Il est constitué de deux éviers, de deux pots amovibles en plastique, d’un lavabo (et un vrai en plus en remplissant le bac du dessus, l’eau s’écoule grâce au robinet de droite ou de gauche), un pinceau et un tamis en métal. Un vrai laboratoire d’expériences pour apprendre à jardiner, planter, mélanger et nettoyer.

Point commun à ces quatre nouveaux jeux et non des moindres : ils sont en bois et certifiés FSC® (Forest Stewardship Council®) c’est-à-dire que le bois utilisé provient de forêts gérées de manière responsable. A 2022, 31% des jeux en bois Janod sont certifiés FSC® soit 275 références, un beau geste environnemental à souligner ! En plus de cet engagement, le fait que ces jeux soient en bois est un réel atout qualitatif. En effet, ils sont solides, durables et bien plus jolis que des jeux en plastique.

Disponibles en boutique ou sur le site de Janod, préparez le printemps et faites découvrir ou redécouvrir la richesse de la nature environnante et les animaux qui s’y cachent à vos jeunes enfants !