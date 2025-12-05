Il y a des livres qui sentent bon la nostalgie, d’autres qui veulent transmettre une passion… et puis il y a Stades et clubs de légende, qui fait un peu les deux à la fois. Signé par Fabien Lévêque, journaliste bien connu de France Télévisions, ce beau livre de 320 pages nous propose une virée à travers 30 stades mythiques du football européen. Et quand je dis “virée”, je parle d’un vrai petit city-trip sportif : anecdotes, architecture, culture locale, portraits de joueurs… c’est presque un guide de voyage, mais pour fans de ballon rond. Et croyez-moi, je ne pensais pas me surprendre à rêver d’un week-end à Dortmund en lisant un bouquin.

Pour situer un peu : l’éditeur Amphora résume très bien le concept dans son communiqué : “Une immersion totale dans l’atmosphère de ces lieux légendaires, magnifiquement illustrée par plus de 90 photographies inédites.” Et c’est exactement ce que le livre délivre.

Un livre qui donne envie de ressortir ses maillots vintage

Ce qui frappe d’abord, ce sont les images. De vraies photos pleine page, souvent prises depuis la pelouse ou les tribunes, qui donnent l’impression d’entendre les chants résonner. La carte en double-page montre l’ampleur du projet : Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, Turquie, Grèce, France… le livre ratisse large.

Cette variété est l’un des gros points forts. On passe de la ferveur bouillante de Naples (avec au passage un extrait sur Maradona garanti pour faire frissonner tout amateur du genre) à l’ambiance cathédrale de Wembley, jusqu’aux stades plus confidentiels mais chargés d’histoire comme ceux de l’Olympiakos ou du Besiktas. On sent que Lévêque a bourlingué, vécu les matchs, traîné dans les tunnels et les travées – et ça se ressent dans l’écriture, riche en petites histoires.

Personnellement, j’ai eu un petit pincement en tombant sur la partie consacrée au stade San Siro de Milan. Nous y sommes allés avec des amis il y a très peu de temps, et c’est un vrai plaisir de (re)découvrir tout un tas d’information sur ce stade mythique, le plus grand d’Italie. Encore des frissons à me rémomorrer les chants des supporters à l’entrée des joueurs, dont les paroles sont d’ailleurs reproduites et traduites dans le livre !

Un ouvrage passionné… peut-être même un peu trop

Alors attention : on est clairement sur un beau livre “plaisir”. 34,95 € pour 320 pages grand format, c’est honnête, mais ça reste un objet destiné aux passionnés. L’écriture est généreuse, parfois un peu lyrique, mais la passion de l’auteur rattrape tout. On sent que Fabien Lévêque ne veut pas juste raconter des stades : il veut transmettre une émotion. Et la plupart du temps, ça fonctionne.

On peut toutefois noter que quelques « classiques » manquent à l’appel (et je ne dis pas ça uniquement parce que je voudrais y voir la Meinau – Allez Racing !) ou que les chapitres sont parfois un peu inégaux en profondeur. C’est vrai : quand on passe des temples anglais à certains clubs moins médiatisés, la quantité d’histoires disponibles n’est pas la même. Rien de dramatique, mais le contraste se sent.

Pour ma part, le seul “défaut” que je lui trouve, c’est… qu’il donne encore plus envie de voyager. Et vu les prix des billets d’avion, c’est presque trop cruel.

Verdict

Stades et clubs de légende est un superbe objet, passionné, dense, bourré de photos inédites et de petites anecdotes qui sentent l’herbe fraîche et le vieux tifo. C’est un cadeau idéal pour les fans, une belle porte d’entrée pour les curieux, et un livre de table basse qui attirera immanquablement les visiteurs.

Si vous aimez le foot, l’histoire, ou simplement rêver devant les plus beaux stades d’Europe, difficile de ne pas craquer. Et si vous avez déjà ressenti un frisson en entrant dans un stade, alors ce livre risque de rallumer quelque chose en vous.

À lire avec un maillot sur les épaules. Même si c’est celui de votre club de district.