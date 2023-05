Aujourd’hui, on s’est attaqué à une belle surprise : Killing Eve créée par Phoebe Waller-Bridge. C’est une série dramatique composée de 4 saisons d’une dizaine d’épisodes qui a débuté en 2018 et fut achevée en 2021.

Elle suit l’enquête des services de renseignement britanniques sur une série de meurtres liés à une tueuse à gage à travers l’Europe. Au fil des épisodes, l’histoire évolue et les personnages se développent de manière surprenante. La série explore des thèmes tels que l’identité, la féminité, le pouvoir et l’obsession à travers des personnages très complexes.

Les personnages principaux

Killing Eve met en scène Sandra Oh dans le rôle d’Eve Polastri, une agente du MI5. Elle est curieuse, perspicace, très intelligente et trouve toujours un moyen de parvenir à ses fins. Cependant elle est assez impulsive, ce qui la conduit souvent dans des situations périlleuses.

La seconde tête d’affiche de la série est Villanelle, une tueuse à gages sans pitié, interprétée par la grande Jodie Comer. Elle est très narcissique et voue une véritable obsession à Eve et à la manière dont elle semble la tourmenter. Villanelle est complètement instable mais assez drôle ce qui la rend étonnement attachante.

Une série qui casse les codes

Ce qui rend Killing Eve si captivante, c’est la dynamique complexe entre les deux personnages principaux. Eve et Villanelle sont à la fois ennemies et fascinées l’une par l’autre, ce qui crée une certaine tension tout au long de la série.

Les performances remarquables d’Oh et Comer ajoutent une profondeur supplémentaire à cette dynamique. Chaque moment entre les deux personnages est électrisant à regarder. En outre, d’autres acteurs viennent rajouter une touche unique à la série, tel que Camille Cottin (Hélène) ou encore l’excellente Fiona Shaw (Carolyn).

Au-delà de cela, Killing Eve est également remarquable pour son style visuel unique et sa bande-son. Elle fut tournée dans une multitude de lieux différents à travers l’Europe : de Londres à Amsterdam en passant par Barcelone.

Peu de moments laissent place à l’ennui avec cette série, ce dont j’avais bien peur au début. On est tenus en haleine tout du long, avec une Villanelle qui n’a pas l’air de réellement s’assagir et une Eve prête à tout pour la retrouver. Un jeu du chat et de la souris est omniprésent, et si parfois il est bien drôle, il laisse place à des moments bien tragiques qui nous font passer par toutes les émotions. Une autre chose que j’ai beaucoup apprécié est la manière donc a été imaginé le personnage de Villanelle. Cette femme n’a en apparence rien d’attachant, mais elle le devient au fil des épisodes. On serait presque empathique pour une tueuse en série.

Autant vous dire qu’il a été difficile de se contenir parfois pour éviter d’enchaîner les épisodes… et même les saisons.

Killing Eve est disponible sur MyCanal pour les abonnés à la plateforme, en location VOD ou directement en coffret DVD.

