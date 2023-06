Nous le disions il y a peu et nous en avons maintenant la confirmation, les équipes de Légion Distribution nourrissent bel et bien une passion dévorante pour les îles et (surtout) pour les animaux à plumes peu doués pour le vol. Cette idylle avait débuté avec le guerrier War for Chicken Island avant de se poursuivre avec le nerveux Dodos Riding Dinos. Désormais, ce sont les kiwis qui sont à l’honneur et comme vous allez le découvrir, ceux-ci ne sont pas moins belliqueux que les poulets…

Un peu à la manière des poulets de War for Chicken Island, les kiwis vivent sur un île trop petite pour eux. S’entretuent-ils eux aussi en raison de leur agressivité intrinsèque ? Non, plutôt à cause de leur insatiable gourmandise. Il faut dire qu’ils sont voraces les kiwis et qu’ils seraient prêts à tout pour s’adjuger les meilleurs coins à fruits de l’île (oui, même à faire exploser leurs congénères)…

Je vais te gaver jusqu’à ce que tu te fasses hara-kiwi !

Kiwi Chow Down est principalement un jeu de contrôle de territoires. Les joueurs y incarnent des clans de kiwis gloutons qui vont se disputer chaque petit recoin de l’île. Pour cela, ils vont nidifier, ce qui leur conférera des avantages, ils vont se déplacer, bousculant au passage de nombreux kiwis et tentant même de jeter ceux des adversaires à l’eau et enfin ils vont se nourrir, ce qui leur permettra de faire grossir les kiwis de leur clan (ou mieux, ils vont nourrir les oiseaux adverses pour les faire exploser, si, si, c’est permis).

Mais bien sûr, que serait un clan sans son chef ? Dans Kiwi Chow Down, chaque clan dispose d’un leader doté d’une capacité spéciale (et d’une figurine qui viendra transcender la beauté du jeu une fois installé). Cela instaure un petit côté asymétrique dans la partie, donnant des orientations stratégiques aux joueurs en fonction du pouvoir de leur leader.

Que de beaux volatiles…

En termes de matériel et de direction artistique, Kiwi Chow Down s’inscrit dans la droite ligne de War for Chicken Island et de Dodos Riding Dinos. Le jeu est beau, teinté d’un humour complètement décalé et doté d’incroyables figurines. Il en ressort un jeu très plaisant à installer et à manipuler.

Cela dit, il séduit aussi grâce à sa mécanique à la fois simple et subtile. Si on le résume grossièrement, il pourrait s’apparenter à un simple jeu de pousse-kiwis mais il est en réalité bien plus que ça. En dépit de règles relativement simples, il demandera aux joueurs une bonne capacité d’anticipation et ceux-ci devront en permanence faire les bons choix tant pour protéger leurs propres kiwis que pour s’assurer de glaner suffisamment de bonus tout au long de la partie (via les cartes saison ou les constructions de nids par exemple). Et bien sûr, tout en se réservant un maximum de territoires sur l’île, véritable clé de voûte d’une stratégie gagnante…

Kiwi Chow Down, un jeu de Pepe Macba illustré par Ivan Escalante, édité par Draco Studio pour la version originale et par Légion Distribution pour la version française.

Nombre de joueurs : 1 à 4

Âge : dès 14 ans

Durée moyenne d’une partie : 1h30

