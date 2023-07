Publicité aux mille facettes, scénario à la fois ordinaire mais ingénieux, La Grande Aventure LEGO est un film à voir !

Recréer tout en déconstruisant les stéréotypes

Le long-métrage manie avec subtilité l’humour et l’émotion, en mettant en scène des personnages drôles et attachants. Les rôles suprêmes du sage, du super-héros et du méchant sont remis en cause et désacralisés. Chaque personnage ne se prend pas au sérieux, ce qui donne lieu à des situations très comiques.

Même, les traits des personnages sont caricaturés, jusqu’à tourner au ridicule (sans jamais pourtant nous ennuyer). Ensuite, au-delà des personnages, ce sont les prophéties et les thématiques autour d’un « élu » qui sont remisses en cause. L’histoire en elle-même est assez commune (avec une nouvelle fois la présence du multivers), mais elle le devient de moins en moins au fil du long-métrage par sa mise en scène.

Il faut se faire confiance !

Le film ne met pas en avant un protagonistes aux capacités extraordinaires et à l’intelligence hors du commun. Au contraire, les personnages qui l’entourent le sont. Sa vie est ordinaire, autant que sa personnalité, d’autant plus qu’il n’arrive pas à prendre des choix par lui-même. Son comportement est orchestré par les instructions, qui organisent la société.

Pour autant, il n’est pas si ordinaire, car personne ne l’est ! Chacun peut-être créatif, même dans les créations les plus communes. Deux créations ne seront jamais identiques, car chaque être humain y apporte sa singularité. En d’autres termes, nous pouvons tous être les protagonistes !

La Grande Aventure LEGO envoie un message profondément humaniste et porteur d’espoir. Chacun a sa place, et tout le monde peut construire ce qu’il veut grâce aux LEGO. Chaque histoire a le droit exister. On peut dire que le film a atteint son objectif.

La construction de l’animation

Et comment ne pas parler de l’animation ? Le film reprend l’esthétique des LEGO, comme si le spectateur créait lui-même le film qu’il est en train de regarder (ce qui n’est pas anodin quant à la suite du récit). Dans chaque plan, les détails sont multiples et variés, ne laissant jamais de côté l’esthétique si particulière du film.

De plus, les mouvements créés par l’animation nous plonge davantage dans l’histoire et accentuent la tension du récit. En effet, tous les décors nous paraissent si fragiles, puisqu’ils peuvent être déconstruits à chaque instant…

En ce qui concerne les mouvements, les vagues en sont le meilleur exemple. L’eau est un élément très complexe à recréer (surtout avec des LEGO !). Pourtant, le mouvement des vagues est menaçant et rapide. Les LEGO arrivent alors à recréer l’effervescence de la réalité : là se trouve leur vraie utilité.