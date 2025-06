A la maison, construire des LEGO est notre activité père/fils préférée. Depuis tout petit, Noah a hérité de ma passion pour les petites briques, après que j’ai un peu forcé, il faut bien le reconnaître ! Très vite, il a délaissé les sets « faciles » pour des constructions ambitieuses, se régalant de constructions plus complexes, de projets au long cours. Ainsi, c’est avec le phare motorisé qu’on avait passé nos meilleurs moments de construction ensemble, le tout nous prenant plusieurs semaines, à raison de quelques minutes/heures par-ci, par-là.

Récemment, LEGO nous a fait l’incroyable plaisir de nous faire parvenir un set qui me faisait de l’oeil depuis son annonce : l’incroyable fossile de T-Rex, issu de l’univers de Jurassic Park. Ce set LEGO (référence 76968), c’est 3145 pièces, deux mini-figurines d’Alan Grant et Ellie Sattler, mais surtout un rendu et un style qui s’annoncent absolument incroyables. Sans trop hésiter, j’ai donc demandé à Noah, énorme fan de dinosaures (comme tous les enfants, peut-être ?) de m’accompagner une fois de plus dans la construction de ce modèle. Après près d’un mois de construction, on a enfin achevé notre projet, et on a pris un pied incroyable.

Si je n’avais aucun doute quant à la beauté du produit fini – j’y reviens plus tard – j’avais toutefois un peu moins de certitudes quant au plaisir que l’on allait pouvoir ressentir lors de la construction, notamment en me lançant là-dedans avec un petit d’un peu moins de 5 ans. En effet, on est sur une construction quasi monochrome, qui aurait pu s’avérer redondante à certains moments, et le doute était permis… Et bien ce doute, il a été levé hyper rapidement, et on s’est régalé du début jusqu’à la fin sans ressentir une once de lassitude, ni chez Noah, ni chez moi. Du support de base jusqu’à la tête du T-Rex, chaque étape a été un véritable plaisir, et voir le dino se matérialiser sous nos yeux petit à petit, à la manière d’un fossile reconstitué par les néo-archéologues que nous sommes, a été un vrai plaisir.

Comme toujours, LEGO a su incorporer ici et là de belles petites choses pour rendre la construction hyper plaisante, des easter eggs plus ou moins cachés, plus ou moins visibles, qui viennent rythmer notre avancée. Moustique coincé dans l’ambre, fossile dissimulée sous des briques escamotables, … On a même droit à une grenouille cachée à l’intérieur du fossile, face à un volant, comme si elle allait être aux commandes d’un énorme mécha d’ossements. On a a-do-ré !

Et que dire du rendu final ? Ce set est juste énorme, et si on a du mal à lui trouver une place correcte à la maison (il trône pour le moment fièrement sur le meuble principal du salon, au plus grand plaisir de ma femme… !), on prend un pied magistral à admirer ce modèle à l’échelle 1:12. Au final, c’est plus d’un mètre de long pour 33 centimètres de haut, une queue et une tête articulée, pour un rendu vraiment dingue.

Le fossile de T-Rex LEGO est l’un des meilleurs sets que nous ayons eu entre les mains, que ce soit en termes de constructions ou de rendu final. Les amateurs de dinosaures seront ravis d’admirer le roi des dinos dans une posture dynamique, mais également de (re)découvrir toutes les références au Jurassic Park de 1993 via les mini-figurines et les éléments cachés sur le site de fouilles. Une excellente expérience !

Acheter sur LEGO.com – Les fossiles de dinosaures : le Tyrannosaurus rex