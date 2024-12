Si vous pensiez qu’Horizon ne pouvait pas se décliner en briques, détrompez-vous ! Avec LEGO Horizon Adventures, Guerrilla Games et les magiciens de chez LEGO nous proposent un savoureux mélange entre le monde post-apo d’Aloy et l’humour décalé des petites briques colorées. Alors, est-ce que ce cocktail fonctionne ? Spoiler alert : oui, et c’est franchement réussi.

Soyons honnêtes, LEGO Horizon Adventures est une petite pépite visuelle. La PS5 en a dans le ventre, et le jeu le prouve avec des effets de lumière somptueux qui illuminent chaque environnement. Les rayons de soleil transpercent les décors comme dans un Horizon Forbidden West, mais ici, chaque rocher et chaque arbre sont composés de briques parfaitement modélisées. L’univers de la saga est globalement bien respecté, avec ces fameuses machines qui prennent vie dans un style LEGO délirant mais jamais dénaturé. Et croyez-moi, voir un Grand Cou en version briques, c’est un spectacle à lui tout seul.

Côté son, LEGO Horizon Adventures nous gâte également. Les doublages français sont franchement sympas, avec un travail honnête sur les voix et un ton qui reste fidèle à l’esprit léger des jeux LEGO. Aloy ne perd pas de son charme, même lorsqu’elle sort des blagues un peu absurdes en pleine exploration. Les musiques, elles, collent parfaitement à l’univers : épiques quand il le faut, légères quand la situation s’y prête. Bref, vos oreilles apprécieront autant que vos yeux.

Si vous avez déjà touché à un jeu LEGO, vous ne serez pas dépaysé. On retrouve ici cette jouabilité classique qui a fait le succès de la licence : des combats simples, de la construction, de la plateforme, et bien sûr, la destruction systématique de tout ce qui traîne pour récupérer des pièces (même si depuis le changement de la formule, il y’a finalement assez peu d’éléments du décor destructibles, ce qui a un peu frustré votre humble serviteur… ) Ça se joue parfaitement bien, que vous soyez seul ou à deux en coopération. À noter toutefois qu’il faudra progresser un tout petit peu dans l’aventure pour débloquer le mode coop. Un petit conseil : ramenez un pote, c’est toujours plus drôle quand on construit (ou détruit) en duo.

Au fur et à mesure de votre progression, LEGO Horizon Adventures ajoute une touche RPG bien sentie. Vous pourrez gagner des niveaux de compétences et des améliorations pour rendre Aloy (ou votre héros LEGO préféré) plus efficace face aux machines. Mention spéciale au hub du village, qui évolue au fil de l’aventure. Ici, on peut construire et améliorer divers bâtiments, changer les couleurs pour donner un look unique à son petit coin de paradis, et même débloquer quelques surprises visuelles. Un vrai plaisir pour les perfectionnistes et les amateurs de personnalisation. En ce qui concerne la trame de l’histoire, celle-ci sera bien évidemment revisitée à la sauce LEGO, et il est assez admirable de voir comment certaines scènes tragiques initialement, ont été ici édulcorées avec beaucoup d’intelligence…

Au final, LEGO Horizon Adventures est une belle réussite. Il réussit à marier l’univers sérieux et sublime d’Horizon avec l’humour décalé propre à LEGO, sans jamais trahir ni l’un ni l’autre. Les graphismes sont magnifiques, les effets de lumière impressionnants, et le gameplay reste fidèle à ce que l’on attend d’un jeu LEGO : accessible, fun et addictif. Ajoutez à cela un mode coop, des mécaniques de progression et un hub à construire, et vous obtenez un titre généreux qui ravira petits et grands. En bref, prenez vos briques, préparez votre arc, et foncez. Aloy en LEGO, c’est une aventure que vous ne voulez pas manquer.