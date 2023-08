Fraîchement sortie sur Amazon Prime, nous retournons aux origines de la série en découvrant les nouvelles éditions de la saga James Reece.

Résumé du livre

Alors en déploiement en Afghanistan, le capitaine de frégate James Reece et ses Navy SEAL tombent dans une terrible embuscade, à laquelle Reece échappe miraculeusement. Mais la mort le poursuit, et James Reece découvre que ce qu’il pensait être un acte de guerre, fomenté par l’ennemi en terre étrangère, est la conséquence d’une conspiration menée aux plus hauts niveaux de son propre gouvernement. Maintenant qu’il n’a plus rien à perdre, Reece va mettre son savoir-faire acquis au cours de ces 15 dernières années de guerre insurrectionnelle au profit de sa seule vengeance, la traque de ses ennemis, sans plus respecter ni les lois de la guerre ni les lois de son pays.

Mon avis

En ouvrant les pages de La Liste Terminale, je me suis embarquée pour un voyage palpitant au cœur de l’action, de la trahison et de la vengeance. Dès les premiers mots, j’ai été absorbée par l’intensité de l’histoire, d’autant plus que je sortais de ma zone de confort n’ayant pas l’habitude des thrillers d’action de ce genre.

L’auteur nous plonge au milieu du chaos de l’Afghanistan, où Reece et ses Navy SEAL affrontent l’ennemi avec bravoure. Cependant, l’horreur d’une embuscade impitoyable les frappe, laissant Reece comme le seul survivant. C’est le point de départ d’une quête haletante qui entraîne le protagoniste dans une lutte personnelle acharnée.

L’écriture est vive et nous plonge dans l’esprit du protagoniste en nous faisant ressentir chaque émotion, chaque dilemme moral. De plus, le côté immersif et addictif de ce roman demeure dans la capacité descriptive détaillées de l’auteur tant pour les scènes d’action que pour les environnements. En effet, cela m’a permis à de nombreuses reprises de visualisé ma lecture.

Pour conclure, je pense que La Liste Terminale est bien plus qu’un simple thriller d’action, c’est un roman addictif avec une intrigue haletante. J’ai hâte de lire la suite des récits de Reece, et pourquoi pas de découvrir par la suite la série Amazon Prime.