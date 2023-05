« Par un jour orageux de 1870, Ben Macdonald, un petit garçon un peu sauvage, se perd dans la prairie américaine où ses parents ont installé leur ferme. Surpris par la tempête, Ben se glisse dans un terrier où vit une mère blaireau. De la rencontre de ces deux êtres solitaires naît une extraordinaire aventure. »

Ce petit livre au premier abord enfantin et léger est une réelle leçon de vie pour les petits et les grands. L’histoire est profonde et lourde de sens, le petit Ben est un garçon en marge des autres, incompris et solitaire, il décide de s’entourer d’animaux et sait communiquer avec eux en imitant leurs cris. Cette histoire inspirée de faits réels montre que l’amitié et la communication arrive aussi entre espèces. Le blaireau est mit à l’honneur, un animal autant en marge que le petit garçon, craint par les autres animaux et qui n’a comme seul prédateur, l’homme. Quel finalité vous réserve cette histoire d’amitié sur fond de préservation naturelle ? Vous le saurez si vous vous procurez ce livre court et intense.

Notre avis

Pour nous ce livre est un sans faute, avec une histoire prenante et courte, la rencontre entre Ben et mère blaireau saura vous divertir et vous émouvoir. Cette histoire n’est pas seulement le lieu d’une rencontre inédite, mais dépeint aussi les retrouvailles d’un père et son fils. La Rencontre est un livre à absolument avoir dans sa bibliothèque !

La Rencontre est disponible sur la Fnac !