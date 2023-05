Depuis plusieurs années, la mobilité urbaine est en pleine mutation. Exit le tout à la bagnole au profit d’une offre de transports en commun plus large et à des moyens de se déplacer toujours plus variés et toujours plus adaptés à la ville. Parmi ces derniers, celui qui a véritablement explosé et qui a transformé nos habitudes en même temps qu’il remodelait le visage du trafic en ville est sans conteste l’usage de plus en plus répandu de la trottinette électrique. Désireuse d’adopter un mode de transport aussi grisant que plus respectueux de la planète, l’équipe de Conso-Mag a adopté une trottinette électrique Weebot Anoki X. Et disons-le d’emblée, nous ne le regrettons pas…

Weebot, le leader de la trottinette électrique en France

Très logiquement, pour assouvir notre envie de deux roues, nous nous sommes tournés vers le leader français de la trottinette électrique : Weebot. Pourquoi ? Eh bien déjà parce que Weebot dispose d’un large catalogue de choix en matière de glisse urbaine (avec des trottinettes électriques de sa propre marque) mais aussi parce qu’elle offre une garantie de deux ans sur ses produits et bénéficie d’un SAV Expert en France via ses quatre centres situés à Boulogne, Courbevoie, Lyon et Bordeaux.

Notre souhait étant de disposer d’une trottinette haut-de-gamme, punchy et fiable, notre choix s’est porté sur la Weebot Anoki X, la version survitaminée d’un des best-sellers de la marque : la Weebot Anoki.

Un look qui oscille entre modernisme et robustesse

Avant de nous pencher sur les performances techniques de la Weebot Anoki X, arrêtons-nous quelques instants sur son design car c’est (aussi) par ce biais qu’elle nous a séduits. Il faut dire que la Anoki X n’est pas une petite trottinette frêle et fragile perdue dans la circulation. Non, ses courbes aux angles affirmés, son large plateau mais aussi la hauteur de celui-ci dégagent une très nette impression de robustesse.

Au niveau du cadran LCD, on retrouve le modèle rond déjà présent sur d’autres modèles de la marque. Parfaitement lisible, celui-ci vient casser les angles de la trottinette et lui ajoute un très appréciable côté moderne.

Le petit plus : les touches de rouge métallisé qui feront de votre monture un éclair coloré au sein de la grisaille urbaine.

Vous avez dit punchy ?

Bien qu’elle dispose d’un design très réussi, c’est évidemment sur ses performances que la Weebot Anoki X est capable de faire la différence face à ses concurrentes. Dès la prise en main, on comprend que la trottinette en a sous le capot (même si elle n’en a pas vraiment, de capot). C’est bien simple, elle réagit au quart de tour et il suffit d’une légère pression sur la manette d’accélération pour la voir bondir à l’assaut du bitume. Immédiatement, on ressent l’impressionnante puissance du moteur (600W nominal – 900W en crête et même 1200 W dans sa version double moteur !).

Cette puissance permet à la trottinette de gagner très vite en vitesse et de laisser sur place les voitures et les vélos dès que le feu passe au vert. Ne le cachons pas, cela ajoute au côté grisant de la conduite. Et puisqu’on parle de vitesse, sachez que la Anoki X monte facilement jusqu’à 40 km/h (et même jusqu’à 50 km/h dans sa version double moteur).

Sécurité, confort et autonomie

La vitesse, c’est bien mais un des points essentiels sur lesquels une trottinette électrique doit être jugée est la sécurité qu’elle offre à son trotti-rider. Bien sûr, cela passe avant tout par un comportement de conduite adéquat (coucou les limitations de vitesse) mais la monture a aussi un rôle à y jouer. Weebot l’a bien compris et en dépit de sa puissance, la Anoki X est l’une des trottinettes les plus sures sur lesquelles il nous a été donné de grimper. Déjà, ses doubles freins avant et arrière ainsi que son freinage électronique assisté répondent au doigt et à l’œil (enfin surtout au doigt). Voilà des freins puissants qui assurent donc une distance de freinage raccourcie. Ensuite, nous l’avons dit, la Weebot Anoki X est robuste. Elle ne tangue pas même quand elle est lancée à pleine vitesse et le sentiment de confiance et de sécurité qu’on éprouve en la conduisant s’en trouve renforcé. Enfin, elle est dotée d’un éclairage avant, arrière et latéral qui s’active quand vous freinez.

Et puisque l’on roule en sécurité, autant aussi rouler de manière confortable. Sur ce point, la Weebot Anoki X n’a pas non plus à rougir. Le grip de ses poignées est particulièrement agréable et la belle largeur de son plateau offre une position de conduite confortable. Cela dit, en matière de confort, c’est à notre sens la double suspension dont jouit la Anoki X qui mérite le plus d’être mise en avant. Grâce à celle-ci, la trottinette absorbe les cahots de la route et les petites bordures avec une facilité déconcertante.

Avant de conclure, abordons enfin le sujet de l’autonomie. Là encore, la Weebot Anoki X nous a très agréablement surpris. Non seulement son temps de charge n’est pas énorme mais en plus, l’autonomie que procure une batterie pleine est largement appréciable. Celle-ci pourra en effet rouler jusqu’à 60 kilomètres sans avoir besoin d’être rechargée. De quoi vous offrir de longues virées sans que vous ayez à vous soucier d’autre chose que de votre plaisir de conduite.

En conclusion

La Weebot Anoki X a répondu à toutes nos attentes et les a même dépassées sur de nombreux points. Même si son poids (22 kilos dans sa version simple moteur et 24 kilos dans sa version double moteur) la rend un peu difficile à transporter dans un trajet qui comporterait quelques volées d’escaliers, elle constitue à nos yeux un véritable maître-achat pour tout qui veut s’équiper d’une trottinette à la fois puissante, punchy robuste et secure.

Le petit plus : une sacoche de transport et deux chambres à air sont offertes par Weebot pour tout achat d’une Weebot Anoki X.

