Au placard les maillots de bain, les bouées, les tenues d’été et tout ce qui va avec ! Place maintenant à la rentrée, à l’automne qui n’a pas pointé encore le bout de son nez et un nouveau rythme métro boulot dodo effréné. Mais que reste-t-il de nos souvenirs d’été et de vos vacances à présent ? Vite ! N’oubliez rien, remémorez-vous les meilleurs moments en famille et entre amis grâce à LALALAB et sa nouvelle collection bohème pétillante et colorée à travers livres & box en tout genre ! Des souvenirs hauts en couleur donc avec des motifs estivaux & fleuris qui vont vous redonner le sourire et l’envie de vous replonger au cœur de l’été passé. Livres mini, carrés, de portraits ou boxs photos de tout format, sélectionnez le meilleur des supports pour vos photos.

Livre carré, portrait ou mini livre ?

Le livre carré 21×21 cm à partir de 28.90€ à couverture rigide peut contenir jusqu’à 140 photos sera votre meilleur atout pour condenser un maximum de photos. Sa couleur orangée vous rappellera sans aucun doute vos longues soirées d’été au soleil couchant.

Deux modèles de livres portraits au format 21x28cm et proposés à partir de 32.90€ s’offrent à vous : l’un rigide, l’autre souple aux deux motifs estivaux bien différents. Petit plus bien agréable pour la version souple : une couverture souple mate à l’effet peau de pêche !

Enfin, les mini books au format 14×14 cm sont un parfait compromis doté aussi d’une couverture à l’effet peau de pêche pouvant accueillir jusqu’à 60 photos. Deux modèles également sont commercialisés à partir de 12.90€. Petit livre pour petit budget et format optimisé !

Classic box, mini box, lala box ou biggie box ?

Une mini box pour deux formats proposés : 6×9 cm ou 10×7 cm. De 25 à 75 photos, complétez votre collection de photos d’été. A partir de 24.90€, la classic box quant à elle peut contenir jusqu’à 150 photos au format 10×13 cm ou 10×15 cm. Place à la lala box à partir de 15.90€. Jusqu’à 45 tirages peuvent être sélectionnés au format 10×10 cm ou 10×12 cm. Enfin, la biggie box abrite jusqu’à 120 photos au format 10×10 cm ou 10×12 cm. Plein de couleurs et de peps pour ces boîtes personnalisées estivales.