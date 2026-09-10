Il y a certains livres qui tombent à pic. Ma fille Ellie, du haut de ses deux ans, commence à comprendre de plus en plus de choses, et à s’interroger sur un bon nombre d’autres. Notre famille a eu le malheur, il y a maintenant trois ans de cela, de perdre un enfant. Comment expliquer la mort à une enfant ? Comment lui expliquer que ce grand frère, qu’elle n’a jamais connu, est « toujours là » ? Comment lui faire comprendre tant de choses que, nous-mêmes, nous ne savons que trop mal exprimer ?

Un voyage sans paroles

Le Voyage, comme quelques livres, fait partie de ces belles rencontres. De celles qui n’ont besoin que de peu de mots – ici, absolument aucun – pour faire passer un message. On y suit un petit personnage qui, dès la première page, vient d’enterrer son chat. Sa posture suffit à traduire toute sa tristesse. Il s’éloigne ensuite progressivement de ce lieu de recueillement pour reprendre sa route. Une route qui va l’emmener à travers le monde.

Tout au long de son voyage, pourtant, le petit personnage continue de voir son chat partout et en toutes choses. On devine des formes félines dans les montagnes et les rivières, dans les nuages et les bâtiments. Partout, tout le temps. Son petit chat n’est plus là, mais il est devenu absolument partout.

Trouver une nouvelle place à ceux qui nous quittent

Heng Swee Lim, aussi connu sous le nom d’Ilovedoodle, imagine un album silencieux, doux et poétique, qui ne parle pas mais dit énormément. Ses illustrations racontent avec une grande simplicité ce que les mots peinent parfois à expliquer : lorsque quelqu’un disparaît, l’amour que nous lui portons ne disparaît pas avec lui.

Le voyage conduit finalement le personnage à trouver une nouvelle place pour son ami. Non plus à ses côtés, mais en lui, à travers son souvenir, sa chaleur et tout l’amour qu’ils ont partagé.

On a versé quelques larmes, on a souri aussi. Et, grâce à ce livre, notre petite Ellie comprend peut-être un peu mieux quelle est la place de ce grand frère qu’elle n’a jamais connu, mais qui fait pourtant pleinement partie de notre famille.

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