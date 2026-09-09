Après avoir exploré les mystères de la physique dans L’Étincelle en moi, puis ceux des mathématiques dans Compte sur moi, Miguel Tanco s’intéresse cette fois à la chimie. À la maison, Noah a toujours beaucoup aimé cette série. Lorsque je lui ai annoncé qu’un nouveau livre venait de nous parvenir, le choix de l’histoire du soir a donc été réglé en quelques secondes. Une efficacité presque scientifique.

Quand l’amitié devient une réaction chimique

Comme les deux précédents ouvrages, Ces petites choses en moi se divise en deux parties assez distinctes. La première prend la forme d’une histoire illustrée, douce et poétique, dans laquelle la chimie s’invite par petites touches. Miguel Tanco y évoque les différentes pièces d’un grand puzzle, la manière dont elles s’imbriquent et les réactions qu’elles peuvent provoquer lorsqu’elles entrent en contact.

L’auteur établit ainsi un parallèle entre les liens chimiques et ceux qui unissent les personnes. À l’image des atomes, chacun possède ses propres caractéristiques, mais certaines rencontres permettent de créer quelque chose de nouveau et parfois de magnifique. L’amitié devient alors une sorte de réaction chimique à hauteur d’enfant.

L’idée est jolie, mais cette partie narrative m’a un peu moins convaincu que dans les deux précédents livres. Le passage entre les notions scientifiques et leur lecture plus symbolique m’a semblé moins évident, avec une histoire qui manque parfois d’un fil conducteur suffisamment fort. Les illustrations conservent heureusement tout leur charme. Le trait fin, les couleurs douces et les nombreux petits détails donnent envie de s’attarder sur chaque page, même lorsque le propos reste légèrement abstrait.

Des atomes qui ne donnent pas mal à la tête

La seconde partie m’a en revanche pleinement réconcilié avec l’ouvrage. Miguel Tanco, ancien ingénieur devenu auteur et illustrateur, reprend sa casquette de vulgarisateur pour présenter les bases de la chimie aux jeunes lecteurs. Atomes, protons, neutrons, molécules, formules ou encore tableau périodique des éléments : le programme pourrait sembler intimidant, mais tout est expliqué avec des mots simples et des exemples visuels particulièrement bien trouvés.

La molécule d’eau devient ainsi une petite équipe composée de deux atomes d’hydrogène et d’un atome d’oxygène. Ce genre de représentation rend les notions beaucoup plus concrètes sans donner l’impression de lire un manuel scolaire déguisé. L’enfant peut picorer les explications selon sa curiosité, poser des questions et revenir plus tard sur les passages les plus complexes.

Ces petites choses en moi ne possède peut-être pas la partie narrative la plus marquante de la série, mais sa seconde moitié remplit parfaitement sa mission. L’ouvrage réussit à rendre la chimie accessible, chaleureuse et même amusante, sans simplifier son sujet jusqu’à le vider de son intérêt. Une jolie porte d’entrée vers les sciences, à découvrir ensemble avant que les protons et les neutrons ne s’invitent dans toutes les conversations du dîner.

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