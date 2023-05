C’est avec Les Égouts de Los Angeles que Michael Connelly décide de présenter au monde entier son emblématique inspecteur de la police de Los Angeles, Harry Bosch. Le premier roman d’une longue série qui ne cesse de s’agrandir encore aujourd’hui, une trentaine d’années après la sortie de ce premier tome.

Dès le début du roman, nous découvrons la personnalité cinglante de cet inspecteur vivant dans les collines de la cité des anges. Harry Bosch c’est un peu l’archétype de l’enquêteur asocial au lourd passé, qui suit son instinct et ne fait pas dans la dentelle.

L’histoire commence avec la découverte d’un cadavre dans une canalisation près de la très célèbre route de Mulholland Drive. Tout porte à penser que ce corps est celui d’un drogué dont la mort n’intéresse personne, jusqu’à ce qu’Harry Bosch arrive sur les lieux et reconnaisse « le macchabée », comme il le dit si bien : Billy Meadows, un ancien soldat qui a fait la guerre du Vietnam dans le même régiment que lui. À cet instant, Bosch ne croit plus au hasard et décide d’approfondir l’enquête et faire face à ses supérieurs. En parallèle, une affaire de braquage remue la LAPD (Los Angeles Police Département) et les deux affaires vont nous amener à la découverte de nouveaux personnages qui vont chambouler la vie déjà animée de l’inspecteur Bosch.

Quand le passé se mêle au présent

Tout au long de l’enquête, nous assistons à des flashbacks de la guerre du Vietnam à laquelle a participé Bosch et son souvenir de Billy Meadows. En plongeant dans son intimité nous nous familiarisons avec le protagoniste principal et découvrons certains évènements de son passé qui ont fait de lui cet inspecteur si particulier. On découvre également les dessous de ses relations compliquées avec ses supérieurs, en raison de son caractère impulsif et de ses méthodes qui dérogent quelque peu à celles fixées par l’institution.

Malgré quelques petites longueurs à certains moments, Les Égouts de Los Angeles est un polar qui vaut le détour. Le style d’écriture détaillé de Connelly nous plonge dans un Los Angeles assez cru des années 90. On découvre un contraste saisissant entre les côtés obscurs de la ville et ses meilleurs atouts, tout comme ceux de l’inspecteur Bosch, que l’on suit chaque jour, depuis la découverte du corps jusqu’à la résolution de l’enquête.

Avec un suspense qui ne termine sa course que dans les dernières pages, nous sommes tenus en haleine tout au long du livre jusqu’au final grandiose qui nous donne envie d’en apprendre davantage sur Harry Bosch et enchaîner sur le tome suivant.

