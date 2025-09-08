Tant que tu veilleras sur moi, il ne m’arrivera rien

Auteurs Krys Saint Thomas

Pascal Largentière

Résumé

Maïré et Kaya, deux fillettes, amies pour l’éternité, réunies par un même drame, entrent dans la vie lestées d’un lourd bagage. Leur passé, qui les rattrape à l’âge adulte, va fracasser leur existence déjà malmenée mais pas seulement la leur. Entraînés par un tourbillon que rien n’arrête, Cyrielle, Adrien, Christopher, Caroline, et beaucoup d’autres, marchent sans le savoir vers un destin inéluctable, avec en toile de fond, meurtres et trahisons.

Ce que j’en pense

Le livre commence très fort avec un dialogue entre deux fillettes de 8ans, Maïré et Kaya, qui évoquent les agressions sexuelles que fait subir le grand-père de Maïré à sa petite-fille. Et une seconde séquence, 18 ans plus tard, où un homme surnommé Coach va assassiner une jeune femme et faire disparaître son corps. Une enquête va alors se lancer et on va découvrir deux personnages plutôt intéressants : Caroline, mère de famille et amie de la jeune femme assassinée, et Adrien, détective privé qui va enquêter sur le meurtre. La police ne semblant pas avoir beaucoup d’éléments, le privé va devoir mettre son nez là où ne lui veut pas forcément du bien …

Tant que tu veilleras … commence donc comme un polar assez classique (enquête, interrogatoire, …) mais avec des thématiques assez sombres et violentes. Les flashbacks sur les deux fillettes permettent d’en apprendre plus sur leur descente en enfer tout en fournissant de la matière au lecteur pour comprendre les avancées d’Adrien dans enquête. Cependant, le livre ne se content pas d’être un polar. En effet, un twist va transformer le déroule de l’enquête en un thriller un peu plus punchy où l’on va s’introduire directement dans la bande qui travaille pour Coach. L’occasion pour les auteurs d’en remettre une couche sur les thématiques « adultes » (torture, séquestration, …) et sur le déchaînement de violence qui entoure tous les personnages. Le rythme est globalement bien mené même si quelques passages sont un peu longs. Les rebondissements et surprises sont de la partie et fonctionnent assez bien !

De la même façon, la plupart des personnages sont plutôt intéressants à suivre et leurs interactions sont efficaces. Quelques personnages sont un peu trop cliché (notamment un certain Max) et les dialogues manquent quelque fois de dynamisme.

Tant que tu veilleras sur moi, il ne m’arrivera rien est un polar / thriller au déroulé assez classique. Le mélange des genres est plutôt réussi malgré quelques passages un peu longuet qui aurait pu être raccourcis. Même si l’ambiance et les thématiques abordées se veulent assez lourdes, j’ai trouvé qu’elles étaient un peu sous-exploitées. Il en résulte un livre pas déplaisant mais qui ne marquera pas le lecteur autant qu’il aurait pu l’être !