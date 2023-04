Supportrice inconditionnelle de l’OM, je me suis fais violence.

Sacré trois fois meilleur entraîneur de l’année, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2013 avec Saint-Etienne, champion de France à la tête du LOSC en 2021 – notamment –, Christophe Galtier s’est forgé, au fil des années, une réputation suffisamment solide pour lui permettre de s’installer sur le banc du PSG en juillet 2022.

Une certaine forme d’aboutissement pour ce natif de Marseille. Qui n’est pas arrivé là par hasard…

Pour s’en convaincre, il suffit de se plonger dans cette (passionnante) biographie, écrite à quatre mains par les journalistes Cyril Collot et Maxime Brigand. Un récit qui permet de découvrir qui se cache vraiment derrière l’homme et l’entraîneur. Et l’ancien joueur aussi.

Après des débuts sous le maillot des Sports Olympiques Caillolais, Christophe Galtier a, en effet, porté les couleurs de l’OM, Lille, Toulouse, Angers, Nîmes, Marseille à nouveau, Monza en série B italienne et du club chinois de Liaoning Yuandong entre 1985 et 1999.

Une carrière de défenseur, champion d’Europe avec l’équipe de France Espoirs en 1988, qui occupe la première partie de cet ouvrage bourré d’anecdotes à l’instar de son aventure chinoise… Des expériences dont l’intéressé s’est sans cesse nourri et dont il se sert encore aujourd’hui dans sa deuxième vie professionnelle.

Grâce à l’analyse de quelques matches – qu’on revit en même temps que les auteurs –, le décryptage tactique du jeu à la Galtier et de (très) nombreux témoignages de ceux qui l’ont connu et côtoyé tout au long de sa carrière (dont les deux ex-Messins Sylvain Marchal et Thierry Oleksiak, son adjoint depuis plusieurs années), on découvre un coach qui n’a eu de cesse de se remettre en question.

Une remise en cause permanente qui est sans aucun doute l’un des secrets de sa réussite. Et qui lui ont permis de s’adapter à tous les contextes…

Il lui reste désormais à réussir à gagner le très délicat pari parisien… Mais ça, c’est une autre histoire. Une autre marche à franchir. Une marche qui est en train de se briser sous son poids