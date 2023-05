Alors que le soleil pointe le bout de son nez, c’est l’heure de partir à la découverte d’une petite sélection des nouveautés jeunesses de l’École des loisirs.

Déjà paru…

Pescadu – École des loisirs – à partir de 3 ans

Il y a des jours, comme aujourd’hui, où Pescadu le poisson rêve de s’évader de sa mare pour faire des trucs de pas poisson. Justement, sur la rive, Pescadu aperçoit une paire de bottes – le vêtement idéal pour s’en aller loin et démarrer une nouvelle vie. Pescadu sort de l’eau, les enfile, et c’est parti. A son programme de pas poisson : marche, sieste, et conversation avec plein de gens intéressants…

Un petit album haut en couleurs, et qui assure un dépaysement, surtout pour Pescadu! Premier album de Lisa Bonardi, c’est un album parfait pour aborder l’émancipation avec les plus jeunes.

À paraître…

La soupe de Monsieur loup – École des loisirs – pour les tout petits

Monsieur Loup a une spécialité : la soupe de Monsieur Loup.

Il nous explique sa recette et, contre toute attente, il y a beaucoup de légumes dans sa soupe. Pourtant, à la fin, il a besoin d’un ingrédient spécial… un ingrédient rouge ?! Qu’est-ce que cela peut être ?

La soupe de Monsieur Loup est un album détournant le conte du petit chaperon rouge. Cette fois-ci, Monsieur Loup passe aux fourneaux, et vous ne serez pas déçu de la liste de courses!

Crocococo – École des loisirs – à partir de 3 ans

Il était une fois un crocodile qui avait l’habitude d’aller tous les jours se baigner dans la piscine d’un hôtel pour se rincer du sel de la mer. Or, un jour, dans la piscine, il y a déjà un petit garçon qui nage avec sa bouée. Le crocodile se pose la question : manger ou ne pas manger ce petit garçon ?

Avec Crocococo on part se poser au bord de la piscine et on aborde la notion de peur-attirance avec ce lien étrange entre le crocodile et un petit garçon!

C’est quoi ça ? – École des loisirs – à partir de 3 ans

Naïf, un petit écureuil s’interroge quand quelqu’un vient installer une poubelle au pied de son arbre. C’est quoi, une poubelle ? C’est quoi, des déchets ? C’est quoi, un camion-poubelle ? C’est quoi, une décharge ? Et que se passe-t-il quand tout ça déborde ? Hum hum… que de questions qui dérangent ! Heureusement, ce petit écureuil malicieux a une solution pour nous éviter de polluer sa belle nature.

Un petit album parfait pour faire découvrir et pour faire prendre conscience du recyclage des déchets, le tout avec une bonne touche d’humour! C’est un album parfait pour aborder l’écologie.

Et voilà, la petite sélection de coups de coeur École des loisirs touche à sa fin, c’est toujours un plaisir de découvrir des petites nouveautés pour les plus petits!