Violette Ténébris T1

Auteurs Marie Manand

Flavia De Vita Nombre de pages 48 Date de parution 28/08/2025 Editeur Jungle Prix 13.95€ Acheter Amazon

Résumé

Violette Ténébris, la princesse du Royaume des Ténèbres, n’a toujours pas rencontré son animal-totem. Et sans animal-totem, pas de pouvoirs ! Il ne lui reste plus que trois jours avant son 16e anniversaire pour le trouver. Elle pourrait enfifin être reconnue et acceptée par son peuple, qui la trouve bien trop bizarre, colorée et excentrique pour accéder un jour au trône… Violette décide donc de briser les règles ancestrales de la magie et d’aller à la recherche de son animal-totem elle-même, quitte à braver tous les dangers.

Ce que j’en pense

Ce premier tome de la série Violette Ténébris raconte l’histoire de Violette, la jeune princesse du Royaume des Ténèbres. Un beau royaume aux allures de Famille Adams. Mais Violette n’est pas l’héritière parfait. Sa magie ne s’est pas encore révélée et elle n’a pas trouvé son animal-totem ! A la veille de son 16ème anniversaire, le temps presse …

Si la famille Ténébris ne brille pas par son côté amusant, Violette met (littéralement) de la couleur dans cet album ! Une jeune princesse qui n’est pas à sa place mais qui fait tout pour faire plaisir à sa famille et être une future bonne reine ! Son côté maladroit rend cette première aventure très divertissante et pleine de touche d’humour ! La découverte du reste de la famille est également plutôt réussi même si assez classique !

Côté visuel, ce premier tome est une réussite. Des décors plutôt agréables, des personnages simples mais reconnaissables ! Petit coup de coeur pour Maurice, la petite mésange ! A noter le bon travail de colorisation qui met bien en avant les différents lieux et personnages.

Ce premier tome est une lecture très agréable et drôle, qui donne envie de découvrir la suite des aventures de Violette !

Merci à #NetGalleyFrance et aux éditions Jungle pour cette lecture !