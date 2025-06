Cette BD raconte en très peu de pages une très belle histoire de solidarité et d’amitié dans ce petit village en difficulté. Et même si on parle de lapins, les références avec l’actualité et le monde moderne (augmentation des catastrophes naturelles, xénophobie, isolement des personnes âgées, …) font que le lecteur adulte ne s’y trompera pas et verra le parallèle avec la réalité. Pour les lecteurs plus jeunes, le récit et le dessin sont largement suffisants pour que cette BD les captive et qu’ils apprennent des choses !

Durant cette catastrophe, nous allons principalement suivre deux jeunes habitants, Max et Léo considérés comme les cancres du village. Ils vont cependant venir en aide aux villageois en difficulté et donner du baume aux cœurs à tout le monde. Et c’est vraiment un plaisir de découvrir toutes ces personnalités (plus ou moins) agréables qui n’ont qu’un souhait : qu’il arrête de pleuvoir ! J’ai énormément apprécié le dessin de cette BD qui est plutôt détaillé tout en gardant un aspect assez « jeunesse ».

