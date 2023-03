Le football est le sport le plus populaire de la planète et depuis plusieurs décennies, l’économie intrinsèque à ce sport est elle aussi, affolante à bien des égards. Les contrats entre joueurs et marques ou encore, entreprises et clubs sont faramineux et tout laisse penser qu’il en sera de même lors des prochaines années.

Avec toutes ces fortunes, les footballeurs ou même les clubs n’hésitent plus à sauter le pas sur certains investissements. Ils ont été dans leurs contrats dernièrement et en guise d’exemple, pionniers dans l’investissement des nouvelles monnaies, à l’instar du launchpad crypto et d’autres données de ce nouveau monde numérique ! En attendant, les investissements sont coutumes et pour certaines marques, plusieurs joueurs ou plusieurs clubs valent forcément le détour d’un point de vue commercial. Lesquels ? Nous zoomons sur les plus grands contrats du football en 2023.

Neymar et Puma

Était-ce une si bonne idée ? En recrutant Neymar en provenance de Nike, Puma ne s’attendait probablement pas à une telle dégringolade d’un joueur au talent pourtant si imposant. Depuis la saison passée, Neymar touche en moyenne 26 millions d’euros par an pour porter les crampons Puma à son effigie mais depuis quelques semaines et à l’instar d’une descente aux enfers progressive, Neymar ne fait plus vraiment parler de lui pour ses exploits sportifs.

Son passage au Paris Saint-Germain est incontestablement un échec cuisant et ses blessures à répétition sont fréquemment mises sur le dos d’une hygiène de vie détestable. Aussi talentueux qu’il puisse être, Neymar ne fait plus partie des meilleurs joueurs de la planète mais bénéficie, tout de même grâce à Puma, du meilleur contrat individuel dans le monde du football.

Adidas est un acteur majeur du football mondial

Messi et adidas

Même après sa future retraite, le nom de Messi sera toujours lié à celui d’adidas. Avec un contrat historique et long de plusieurs années, celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de l’histoire a lancé plusieurs gammes auprès de l’équipementier allemand.

Champion du monde avec un maillot orné des trois bandes avec l’Argentine il y a quelques mois, Messi jouit d’un contrat avoisinant les 20 millions d’euros par an. Bien sûr, s’ajoutent à cela d’autres royalties et surtout, l’assurance de voir son nom perdurer auprès de la marque grâce à tous les produits dérivés lancés en son nom.

Emirates et le Real Madrid

Il n’y a pas que les contrats individuels avec les joueurs qui comptent, bien au contraire. Si le Real Madrid fait partie des plus grands contrats de la firme adidas, la Maison Blanche est un investissement de choix pour d’autres entreprises. Véritable référence à l’échelle du football mondial, Madrid peut s’apparenter à une poule aux œufs d’or pour les sociétés cherchant à associer leur nom avec ce club. Équipe la plus titrée de l’histoire de la Ligue des Champions, le Real Madrid possède la compagnie aérienne Emirates en sponsor principal.

Les chiffres de cette collaboration sont impressionnants puisque le contrat, long de plusieurs années, s’élève à 70 millions d’euros par an ! Juste derrière, on retrouve d’autres sociétés du monde aéronautique auprès des clubs européens mais surtout, d’autres clubs majeurs sur la scène continentale. Le PSG et Accor (65 millions d’euros) sont aux basques de ce contrat XXL quand le FC Barcelone, rival historique du Real, a fait le choix de s’associer à la plateforme musicale Spotify pour près de 58 millions d’euros par an.

Les contrats sont importants

Le futur d’Haaland

Alors qu’il affole l’ensemble des terrains de football à chaque apparition, le phénomène Erling Haaland devrait faire du même d’un point de vue statistique. Si cela s’apparente encore comme une hérésie, l’attaquant déjà auréolé de multiples records en Bundesliga et depuis cette saison en Premier League, ne possède pas réellement de contrat avec un équipementier. Historiquement lié à Nike, il a tout de même été sondé par adidas et Puma et à l’heure actuelle, plus de six mois après son arrivée en Angleterre, l’un des attaquants les plus excitants de la planète ne jouit toujours pas du moindre contrat.

Une chose est certaine, toutes les marques font leur maximum pour enrôler cet immense joueur et lors d’une future annonce de contrat, évidente pour un tel joueur, les chiffres promettent d’être historiques.