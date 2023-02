Vous le savez, l’équipe de Conso-Mag aime pérégriner pour vous proposer de découvrir des endroits touristiques parfois méconnus, souvent insolites mais toujours susceptibles de ravir le cœur des voyageurs. Notre dernière escale nous a conduits sur les rives de la Meuse, dans un établissement d’exception : L’hôtel-restaurant Les Sorbiers. Découverte…

Situé à la porte des Ardennes et littéralement à un jet de pierre de la frontière franco-belge – celle-ci est à moins d’un kilomètre – l’établissement Les Sorbiers est d’avantage un domaine qu’un simple hôtel. Il s’étale paresseusement sur les rives de la haute-Meuse dans un écrin de nature qui invite tant à la rêverie qu’au ressourcement. Face à l’établissement, l’île d’Androssart ajoute son indéniable charme à l’ensemble. Pénétrer dans le domaine des Sorbiers, c’est en quelque sorte arrêter le temps, s’offrir une parenthèse de nature, de découvertes et de promenades.

Et au milieu coule une rivière (la Meuse)

Mais le cadre, tout idyllique soit-il, n’est évidemment pas le seul atout du domaine. Les bâtiments qui le composent participent en effet pleinement à l’effet waouw. La bâtisse principale (dénommée aujourd’hui le Castel) est ce que l’on appelait jadis un palace mosan et a été restaurée avec énormément de goût tout en conservant son âme et son charme historique. Celle-ci abrite le restaurant du domaine mais aussi 9 chambres dont certaines offrent une vue imprenable sur l’île d’Androssart. Aux côtés du Castel, le Palladio offre quant à lui 22 chambres supplémentaires.

De notre côté, nous avons eu la chance de loger au sein du Castel et nous avons été séduits tant par le confort de la chambre que par la quiétude et la modernité des lieux.

Bien plus qu’un hôtel…

Nous le disions en préambule, l’établissement Les Sorbiers est bien plus qu’un hôtel. Il offre en effet la possibilité de séminaires au vert avec des salles pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes mais se propose aussi d’accueillir des classes vertes dans un gîte un peu à l’écart et d’ailleurs tout à fait réservable par des particuliers. Mais ce n’est pas tout, l’établissement accueille aussi vos événements de tout type et son cadre naturel ainsi que son orangeraie en font par exemple un choix idéal pour une réception de mariage.

Le restaurant « En face de l’Île »

Intégré au rez-de-chaussée du Castel, le restaurant « En face de l’Île » est un autre atout majeur des Sorbiers. Le chef Nicolas Valanchon y propose une cuisine d’artisan à la fois délicate et réconfortante. Au-delà de la qualité des plats, nous avons été très sensibles à la démarche purement locale du chef Valanchon. Tous les produits proposés sont en effet de saison et fournis par des partenaires locaux. Certains d’entre eux proviennent même du potager naturel et des ruches des Sorbiers. Prendre son repas au restaurant de l’hôtel, c’est donc non seulement goûter des plats de qualité mais c’est aussi faire l’expérience d’une véritable cuisine de terroir.

Nos impressions

Vous l’avez compris, nous avons été conquis par l’établissement Les Sorbiers et si nous ne devions retenir qu’un seul qualificatif pour définir notre séjour, nous choisirions sans l’ombre d’un doute celui d’apaisant. Le cadre verdoyant de l’environnement immédiat ajouté à la quiétude naturelle qui se dégage des lieux ont fait de notre escapade une parenthèse à la fois sereine et paisible, bien loin de tous les tracas quotidiens. Nous ne pouvons que vous encourager à aller vous y ressourcer à votre tour…

