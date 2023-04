Le temps file et les sorties cinéma aussi !

Que nous réserve les salles obscures pour cette 3e semaine d’avril ?

Blue Jean

Jean, une jeune professeure de sport lesbienne fait tout pour rester discrète au milieu d’une Angleterre toujours très homophobe.

Mais l’une de ses étudiantes va venir perturber cet équilibre fragile et menacer son secret.

Avant l’Effondrement

Tristan, directeur de campagne dans un Paris est apocalyptique, plongé en pleine canicule, reçoit un courrier anonyme contenant un test de grossesse positif.

Le jeune homme devient alors obsédé par l’idée de retrouver la femme lui ayant envoyé ce test, étant peut-être condamné par une maladie génétique.

Mais quelle est la réelle intention de cette dernière, de par ce geste ?

Evil Dead Rise

Une famille va vivre un cauchemar éveillé lorsque de terribles démons sont libérés dans leur immeuble, réveillés par un livre ancien.

Ces derniers n’hésiteront pas à prendre possession de la mère du foyer et semer la terreur.

Chien de la Casse

Dog et Mirales sont amis d’enfance et passent leur temps à trainer dans leur petit village du sud de la France.

Mirales a pour habitude de toujours taquiner Dog, mais ce dernier va rencontrer une jeune fille, Elsa, avec qui une idylle naîtra.

Seulement, cette nouvelle relation va mettre en péril leur amitié.

La Conférence

Ce drame historique retrace la tristement célèbre et sombre Conférence de Wannsee, réunissant plusieurs hauts fonctionnaires du parti nazi pour mettre en place la « Solution Finale » à la question juive …

La Dernière Reine

En 1516, le pirate Aroudj Barberousse libère Alger de la tyrannie des Espagnols et prend le pouvoir sur le royaume. Selon la rumeur, il aurait assassiné le roi Salim Toumi, malgré leur alliance.

Contre toute attente, une femme va lui tenir tête : la reine Zaphira.

Entre histoire et légende, le parcours de cette femme raconte un combat, des bouleversements personnels et politiques endurés pour le bien d’Alger, croisant fiction et faits historiques.

La Plus Belle pour aller Danser

Marie-Luce, jeune fille de 14 ans élevée par son père, rejoint une soirée déguisée à laquelle elle se rend en garçon.

Son personnage, Léo, attire les regards, dont celui d’un autre jeune garçon qui plaît à Marie-Luce.

La jeune fille se retrouve alors dans une tourmente bien plus profonde, qui plonge également son père (Philippe Katerine) dans une grande détresse.

La Vie Pour de Vrai

Tridan Lagache (Dany Boon) a passé sa vie au Club Med, à changer d’amis tous les 8 jours. À 50 ans, il démissionne du club de vacances mexicain où il est né, bien décidé à retrouver, 42 ans plus tard, son grand amour d’enfance, Violette (Charlotte Gainsbourg).

Il débarque à Paris, naïf et perdu mais heureux d’être hébergé chez Louis (Kad Merad), un demi-frère dont il ignorait l’existence.

Pour se débarrasser d’un Tridan encombrant, Louis supplie une de ses conquêtes, Roxane, de se faire passer pour Violette que Tridan croit reconnaître au premier regard.

Sur l’Adamant

L’Adamant est un Centre de Jour unique en son genre : c’est un bâtiment flottant. Édifié sur la Seine, en plein coeur de Paris, il accueille des adultes souffrant de troubles psychiques, leur offrant un cadre de soins qui les structure dans le temps et l’espace, les aide à renouer avec le monde, à retrouver un peu d’élan. L’équipe qui l’anime est de celles qui tentent de résister autant qu’elles peuvent au délabrement et à la déshumanisation de la psychiatrie.

Un documentaire poignant et touchant.

Une semaine parmi les plus riches du mois d’avril !

Retrouvez les autres grands titres du mois ici !