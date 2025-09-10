Ceux qui me lisent régulièrement le savent peut-être : Noah, mon fils de 5 ans, est en plein dans l’âge de curiosité. Il veut tout savoir, sur tout, pose 1001 et questions sur autant de sujets différents. Alors quand Helvetiq nous a proposé de découvrir Plus haut, plus rapide, plus vaste, j’ai sauté sur l’occasion afin de pouvoir le présenter au fiston.

Prévu pour paraître lez 25 septembre prochain, ce magnifique ouvrage grand format nous propose 96 pages d’informations et anecdotes toutes plus intéressantes les unes que les autres. Qu’il s’agisse du moyen de transport le plus rapide, des arbres les plus grands, des océans les plus profonds ou des formes de vies les plus minuscules, on se régale de découvertes en tous genres. Plus haut, plus rapide, plus vaste nous fait découvrir le monde dans toutes ses dimensions, que ce soit en s’intéressant à la nature, à la vie sur la terre, aux constructions humaines, les auteurs nous embarquent avec brio.

Il faut dire qu’en plus des informations contenues dans le livre, c’est également à une myriade de magnifiques illustrations signées Bethany Lord (n’hésitez pas à faire un petit tour par son site pour voir son très beau travail) que nous avons droit. On en prend plein les yeux. Mention spéciale aux illustrations floquées « 100% taille réelle » qui ont beaucoup plu à Noah, et qui permettre de découvrir à l’échelle certaines choses comme un dent de spinosaure, un bébé kangourou, une gigantesque mygale ou encore un œuf d’autruche.

Vous l’aurez compris, je vous recommande chaudement cet ouvrage, pour peu que vous ayez un enfant curieux à la maison. Encore que, je suis sûr que vous pourriez y prendre goût vous aussi en tant qu’adulte !

