Cette semaine, mercredi 19 avril, sort le film d’horreur Evil Dead Rise.

Alors, pour les fans du genre, voici les meilleures et plus grosses sorties de films d’horreur de l’année !

Scream V (8 Mars)

Les survivants des derniers meurtres de Ghostface quittent Woodsboro et entament un nouveau chapitre de leur vie à New York.

Mais le sort s’acharne et ces derniers sont menacés par un nouveau tueur Ghostface …

Un film rempli de suspens et de références, avec Jenna Ortega.

Evil Dead Rise (19 Avril)

Une famille se retrouve en danger de mort lorsqu’un livre ancien donne naissance à des démons assoiffés de sang qui se déchaînent dans un immeuble de Los Angeles, ayant pris possession de la mère …

Insidious 5 (5 Juillet)

La franchise fait son retour avec la suite directe du dernier volet.

Dix ans après, Josh Lambert se rend vers l’est du pays pour y déposer son fils Dalton (Ty Simpkins) qui entre à l’université.

Cependant, la vie étudiante du jeune homme est perturbée par le retour de démons de son passé qui reviennent soudainement le hanter son père et lui.

Saw X (25 Octobre)

La saga Saw revient pour son 10e opus.

En attendant les frissons, découvrez les sorties cinéma de la semaine du 19 avril !