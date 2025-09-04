Ghost Squadron T1

Auteurs Patrice Buendia

Damien Andrieu Nombre de pages 48 Date de parution 29/08/2025 Editeur Dupuis Prix 16.50€ Acheter Amazon

Résumé

Années 50. Fletcher Williams se la coule douce dans le Pacifique lorsqu’un fantôme surgit de son passé. Le capitaine Arthur Moorhead, qui volait avec lui avant qu’il ne déserte, l’a débusqué pour lui confier une mission secrète : retrouver Francis Foggs, un industriel qui a fait fortune avec l’armement qu’il vend au gouvernement américain. Le milliardaire a disparu avec son yacht dans un des nombreux atolls qui entourent la Nouvelle-Guinée.



Mais lorsque Fletch comprend qu’il a disparu dans « l’atoll maudit », un endroit où de nombreux bateaux et quelques avions ont disparu, il n’est plus d’accord. Arthur ne lui laisse pas le choix. C’est ça ou la cour martiale…



Et très vite, Fletcher découvre que la région renferme un secret et qu’il ne sera pas de taille à l’affronter seul. Il faut monter en secret une équipe de pilotes mercenaires. Une escadrille fantôme… le Ghost Squadron. Ce que j’en pense

Ce premier tome de la série Ghost Squadron nous fait découvrir le héros Fletcher Williams. Il va se faire recruter de force pour enquêter sur la disparition mystérieuse d’un riche industriel militaire dans un équivalent au Triangle des Bermudes. Pilote chevronné, il va construire une équipe de pilotes un peu marginaux pour l’aider dans son aventure …

Ce premier tome constitue en réalité la première moitié d’une aventure qui sera complétée plus tard. En tant qu’introduction, tout est plutôt bien mené mais reste assez classique. La petite pagination (48 pages) impose un rythme assez efficace et ne laisse pas beaucoup de temps aux à-côtés. On est sur un scénario de série B qui mise plus sur l’efficacité que l’originalité (action, personnages archétypaux, …) !

Côté dessin, la BD s’en sort plutôt bien avec une mention spéciale pour les appareils aérien dont Damien Andrieu est un spécialiste !

Au final, un premier tome un peu trop bref pour être pleinement convaincu !

Merci à #NetGalleyFrance et aux éditions Dupuis pour cette lecture !