2 heures à tuer est une catégorie spécifique de test express de jeux vidéo, où le testeur passe maximum 2 heures, et pas une seconde de plus, sur le jeu pour donner son avis rapide ainsi qu’une évaluation pour savoir si on a envie de continuer de jouer au titre, ou si l’on passe au suivant.

Premier jeu du studio Australien Indépendant Spoonful Of Wonder, Copycat est un jeu principalement narratif empreint de quelques phases de gameplay et d’exploration. Plus qu’un simulateur de chat, le jeu se veut être une réflexion sur l’importance que l’on tient à l’adoption d’un animal et ses conséquences.

Vos premiers pas dans l’histoire seront dans un refuge pour animaux, où Émilie, une femme âgée et malade, principale protagoniste humain de l’histoire, vient adopter un nouveau chat, dans le but de remplacer son chat qui a disparu il y a quelques temps. Ce chat déjà adulte, aura vécu les conséquences de l’abandon auparavant, et aura quelques réticences à apprécier son nouvel habitat. Vous incarnez donc ce fameux chat, nommé Dawn par Émilie, et vous découvrez votre nouvelle vie dans cette maison, son jardin et son voisinage. Après quelques jours d’adaptation, vous finirez finalement par vous habituer à la question de vivre en compagnie d’Émilie, jusqu’à un événement inattendu qui va à nouveau bouleverser la vie de cette boule de poils.

Le jeu ne vous laissera probablement pas insensible si vous avez déjà eu ou possédez actuellement des animaux à quatre pattes dans votre foyer, et vous invite à réfléchir à l’impact d’ajouter un nouveau membre à votre famille. Clairement émouvant si vous avez un minimum de sensibilité, malgré des personnages humains parfois un peu trop caricaturaux, l’histoire risque de vous prendre aux tripes jusqu’à la fin de l’histoire. Environ 3 heures seront nécessaires pour y arriver.

Les phases de gameplay proposeront un véritable cat-simulator, avec la possibilité de faire ses griffes sur le canapé, de renverser un peu tout ce qui traine et de voler de la bonne nourriture humaine. Le jardin de votre maitresse sera également une zone de jeu, vous permettant de grimper aux arbres et jouer avec un ballon. Certaines phases de gameplay se dérouleront sous la forme de QTE sans cependant de risques de louper la séquence, le QTE pouvant être refait si il est manqué, voire même passé automatiquement si trop d’échecs. La suite de l’histoire vous emmènera dans des nouveaux lieux que je ne divulguerai pas pour l’intrigue, avec quelques phases d’infiltrations et de courses poursuites à base d’évitements d’obstacles sur un parcours défini. On aura également quelques niveaux oniriques basés sur les rêves de notre compagnon à quatre pattes où l’on incarnera une panthère dans une sorte de savane, à courir après des proies et d’autres éléments.

Graphiquement plutôt correct, même si la modélisation et l’animation des personnages humains n’est pas toujours parfaite, l’animation du chat est lui plutôt conforme à la réalité. La caméra choisie par défaut offre un angle de vue assez particulier, mais il est possible de le modifier dans les options. Les phases d’exploration libre sont parfois un peu frustrante sur les sauts de l’animal, mais en rien bloquant dans le jeu. Les QTE eux sont bien réalisés et offre des phases de jeux sympa, jamais frustrantes. Le doublage anglais, avec sous titres en français si nécessaire, et la bande sonore sont de bonne qualité également. Une voix off commente parfois avec humour les événements de la vie de Dawn ce qui apporte un peu plus de vie dans l’histoire vis à vis de votre chat, presque silencieux à part ses miaulements.