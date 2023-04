Que nous réserve la plateforme de Disney pour cette dernière semaine de mois d’avril ?

Découvrez-le juste ici !

HPI : Haut Potentiel Intellectuel, Saison 2 (26 avril)

Côté vie familiale, Ludo est revenu s’installer dans la maison, Eliott est toujours aussi HPI, Théa toujours en crise d’ado, et Chloé toujours la confidente préférée de sa mère.

Mais pas facile, quand on a un cerveau en perpétuelle ébullition, de concilier charge mentale, tâches du quotidien et vie sentimentale…

Peter Pan & Wendy (28 avril)

Une jeune fille s’oppose à la volonté de ses parents de l’envoyer au pensionnat, et s’envole avec ses deux frères cadets pour le Pays Imaginaire.

Elle va y rencontrer un garçon qui refuse de grandir, nommé Peter Pan, la fée Clochette, une fée minuscule, et un pirate maléfique, le capitaine Crochet, et vivre des aventures aussi palpitantes que périlleuses, bien loin de sa famille et de son foyer.

Elizabeth II : Une vie, un règne (28 avril)

Un documentaire sur la vie et l’héritage de la reine Élisabeth II, la souveraine britannique au plus long règne.

